’Trop lents’, ’pas grand chose à faire’ : Gasly s’agace du faible niveau d’Alpine F1

Pierre Gasly n’a pas caché sa frustration lors du Grand Prix de Hongrie, qu’il a terminé en dernière position, juste derrière son équipier, Franco Colapinto. Le pilote Alpine F1 se montre clair sur les causes de ce résultat catastrophique : l’A525 est trop lente.

Sur un circuit qui ne demande aucune prouesse au moteur de Viry-Châtillon pourtant tant décrié, la monoplace d’Enstone a été la plus lente tout au long du week-end, ne laissant aucun espoir de bon résultat au Français qui avait terminé deux fois de suite dans les points avant de se rendre à Budapest.

"On a tenté de faire une stratégie opposée en partant en pneus durs et en s’arrêtant assez tôt. On a fait 37 tours en mediums à la fin, on s’est bien bagarrés. Pas grand chose à faire, en plus on prend la pénalité à la fin. Malheureusement, c’est là où on est actuellement avec la voiture" analyse froidement Gasly.

"Nous ne pouvons pas être satisfaits du résultat aujourd’hui même si notre exécution semblait plutôt correcte. En fin de compte, nous sommes tout simplement trop lents. Nous avions su tirer profit des conditions lors des deux derniers week-ends. Cette fois, c’était une journée plus conventionnelle, où nous points faibles ont vraiment été mis en lumière."

Après avoir accroché Carlos Sainz, il a reçu une pénalité qu’il admet mériter : "Je me suis bagarré toute la course au maximum, je ne suis pas là pour laisser passer les autres. C’est comme ça, ça arrive. Là où l’on se trouve, je dois être agressif et défendre au maximum. Il y a un contact, ils ont estimé qu’il y a une pénalité et je l’accepte."

L’heure est désormais au repos de mi-saison : "Nous avons tous travaillé très dur et je suis sûr que tout le monde attend ces quelques semaines de repos avec impatience. Nous allons continuer à travailler d’arrache-pied, avec une attention particulière sur 2026, mais nous avons toujours pour objectif de retrouver des couleurs d’ici la fin de saison."

Franco Colapinto avait devancé son équipier en qualifications et a fait de même en course, mais là aussi le bilan est catastrophique pour l’équipe, même s’il reste positif : "C’était loin d’être une journée idéale et la course a été difficile pour l’équipe. Le rythme en piste libre était parfois bon et je retrouvais mes sensations d’hier."

"Je pense que nous avons fait un bon pas en avant avec la voiture et cela me donne plus de confiance. Nos chances ont toutefois été compromises par les drapeaux bleus et le temps perdu dans la voie des stands."

"Le départ et mon envol étaient bons, mais nous avons ensuite concédé des places dès le premier tour. Je glissais par manque d’adhérence à l’arrière et nous l’avons payé cher par la suite. Nous avons opté pour une stratégie à deux arrêts, mais nous avons malheureusement rencontré des problèmes les deux fois et nous sommes restés immobilisés plus longtemps que prévu. "

"L’équipe a été très bonne dans l’exercice ces derniers temps, mais le sport automobile est parfois ainsi. Nous devons mettre la pause estivale à profit pour nous reposer et nous remobiliser avant de reprendre le combat à Zandvoort et trouver où nous pouvons encore progresser."