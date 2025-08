Enfin un week-end propre pour Williams F1... mais sans point au bout

Carlos Sainz a terminé 14e du Grand Prix de Hongrie, le premier des deux pilotes Williams F1 à l’arrivée.

Ce n’est pas une bonne nouvelle pour l’Espagnol et son équipe, qui voient Aston Martin F1 (16 points marqués) et Sauber F1 (8 points marqués) revenir à grands pas sur leur 5e place au championnat constructeurs.

"Pas idéal non !" réagit Sainz à ces résultats.

"C’était un week-end plus propre pour nous ; c’est juste dommage que ce ne soit pas un week-end où la voiture est performante. La 13e place semblait être le maximum, ce qui aurait été notre place sans l’incident avec Gasly. 14e au final."

"Nous avons essayé de faire un seul arrêt, mais c’était probablement trop optimiste de passer des tendres aux durs, mais nous avons essayé de faire quelque chose de différent avant de passer aux deux arrêts."

Un petit mot sur cette pause estivale qui est enfin là ?

"Je termine la première moitié de saison un peu déçu, car nous n’avons pas maximisé les week-ends où nous étions plus forts, mais j’espère que la deuxième moitié de saison sera l’inverse. Un grand merci à l’équipe pour ses efforts considérables et à tous nos fans pour leur soutien indéfectible. Nous allons nous remettre à zéro, recharger nos batteries et revenir plus forts pour le reste de la saison !"

Alex Albon a terminé 15e, dans les roues de son équipier.

"C’était un week-end très difficile. J’abordais ce week-end optimiste, et j’ai l’impression que nous sommes un peu exposés sur ce circuit et que la voiture ne convenait pas vraiment. Nous avons eu plus de difficultés en course que je ne le pensais. Il faut qu’on se prépare mieux, car je sais qu’on ferait mieux si on retentait notre chance."

"Ça va être une bataille acharnée jusqu’à la fin de l’année avec Aston Martin et Sauber et ce ne sera pas facile. Je pense que nous privilégions les circuits à faible appui, tandis que d’autres privilégieront probablement ceux à fort appui, alors on verra bien. Mais je vais me battre comme un dingue pour conserver la 5e place du championnat, et je suis sûr que Carlos partage ce sentiment. Ce sera une lutte acharnée jusqu’au bout."