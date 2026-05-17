Pourquoi l’amitié entre pilotes reste compliquée en F1

Dans un paddock de Formule 1 où le respect mutuel est aujourd’hui largement affiché, Oscar Piastri estime toutefois que l’amitié sincère entre pilotes reste une notion difficile à concilier avec la rivalité sportive.

L’Australien, qui a récemment salué la gestion par McLaren de sa relation avec Lando Norris, assure que leur duel pour le titre mondial des pilotes la saison passée finalement remporté par le Britannique n’a pas altéré leur entente. Mais cela ne signifie pas pour autant que le climat général du paddock favorise les liens profonds.

Interrogé sur le fait de savoir s’il s’appuie sur d’autres pilotes pour obtenir conseils ou soutien, notamment depuis le retrait partiel de Mark Webber des circuits cette saison, Piastri se montre très clair : "Non, pas vraiment. Si on revient aux relations entre les différentes personnes sur la grille, je pense que, surtout aujourd’hui en F1, il y a un énorme niveau de respect entre tous les pilotes."

"Mais avoir du respect les uns pour les autres et être amis, ce sont deux choses très différentes."

"Pour moi, c’est toujours difficile d’être véritablement ami avec quelqu’un contre qui, 24 fois par an, vous devez aller en piste pour prouver que vous êtes meilleur que lui, en gros, ou pour vous battre contre lui."

Si les générations précédentes de pilotes entretenaient parfois des relations beaucoup plus distantes, au point de ne presque pas se parler, le paddock actuel apparaît plus cordial. Piastri se situe néanmoins dans une position intermédiaire, privilégiant une certaine distance pour éviter toute ambiguïté compétitive.

Il explique ainsi pourquoi certaines des relations les plus solides en sport automobile naissent en dehors d’une rivalité directe.

"Je pense que c’est pour cela que beaucoup des amitiés les plus proches entre pilotes existent entre des pilotes qui évoluent dans deux catégories différentes, ou qui ont été équipiers auparavant, que ce soit dans les catégories de promotion ou en F1 mais qui ne sont plus dans la même équipe, voire à des niveaux différents de la grille, parce qu’il n’y a plus cette tension compétitive entre eux."

"Je m’entends bien avec beaucoup de pilotes, et il y en a clairement certains avec qui je suis plus proche que d’autres. Et encore une fois, certains anciens équipiers que j’ai eus dans les catégories juniors, parce que nous ne courons plus directement l’un contre l’autre."

Enfin, Piastri met en avant une autre dimension essentielle : la prudence stratégique.

"Nous pouvons beaucoup échanger parce que nous sommes tous pilotes, que nous faisons le même métier dans des catégories différentes, donc il y a beaucoup de choses à dire, et maintenant il n’y a plus cette gêne de se dire : ’J’ai envie de te parler de ça, mais si je le fais, est-ce que ça va te donner des idées pour me battre la prochaine fois ?’ et ce genre de choses. Donc c’est un milieu compliqué."