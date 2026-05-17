Un calendrier F1 stabilisé jusqu’en 2031, mais des contrats variés

L’officialisation du retour du Grand Prix de Turquie à partir de 2027 a renforcé la stabilité apparente du calendrier de la Formule 1, désormais verrouillé autour de 24 manches annuelles jusqu’en 2031. Derrière cette continuité affichée, la sécurité contractuelle des différents circuits reste toutefois très inégale.

La situation la plus immédiate concerne le Grand Prix des Pays-Bas, disputé à Zandvoort. Son contrat arrive à échéance dès la fin de la saison en cours, l’édition 2026 marquera la dernière apparition de l’épreuve au calendrier avant son retrait. Les organisateurs n’ont en effet pas caché qu’ils craignaient le départ de Max Verstappen (il y a plus de deux ans déjà) et ne peuvent prendre aucun risque financier pour leur course.

Un cran plus loin dans le temps, le Grand Prix de Las Vegas est engagé jusqu’en 2027. Néanmoins, la manche américaine semble mieux positionnée pour sécuriser son avenir, dans un contexte où la Formule 1 poursuit activement son développement sur le marché des États-Unis.

À l’opposé, certains événements bénéficient d’une visibilité à très long terme. Le Grand Prix de Miami détient ainsi le contrat le plus long du calendrier, garanti jusqu’en 2041 après une prolongation de dix ans conclue l’an dernier. Le Red Bull Ring, en Autriche, s’inscrit également dans cette logique de stabilité durable, avec un accord courant lui aussi jusqu’en 2041. L’Australie suit avec un engagement courant jusqu’en 2037, tandis que Bahreïn est sécurisé jusqu’en 2036.

Du côté des circuits européens historiques, les situations sont plus variées : Silverstone est sous contrat jusqu’en 2034, Monaco jusqu’en 2035 et Monza jusqu’en 2031.

D’autres destinations occupent une position intermédiaire. Singapour et Mexico sont engagés jusqu’en 2028, tout comme le Grand Prix du Portugal, tandis que Suzuka est sécurisé jusqu’en 2029. L’Arabie saoudite, Abu Dhabi, le Brésil, la Chine et l’Azerbaïdjan disposent tous d’accords courant jusqu’en 2030.

Spa-Francorchamps et Barcelone fonctionnent désormais sous un système de rotation biennale jusqu’en 2031, alternant leur présence au calendrier. L’arrivée confirmée de la Turquie, avec un contrat de cinq ans, vient compléter l’ensemble jusqu’à cette même échéance.

Dans le détail, les échéances contractuelles actuelles des Grands Prix de Formule 1 se répartissent ainsi :