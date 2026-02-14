Toutes les stats des essais F1 de Bahreïn 1 : chronos, tours et kilométrage par équipe et motoriste
La compilation des données sur le circuit de Sakhir
Les premiers essais de Bahreïn ont offert un aperçu fascinant des forces et des faiblesses des équipes et des pilotes au terme de ces trois jours d’essais intensifs. Le classement combiné ci-dessous révèle une lutte déjà serrée pour la performance pure, mais également des différences marquées en termes de kilométrage, qui reflètent la fiabilité et la constance des F1.
En tête, Kimi Antonelli s’impose avec le meilleur temps absolu de 1:33.669 au volant de la Mercedes W17, même si son total de tours, 94, reste relativement modeste par rapport à son équipier et aux pilotes Ferrari, Red Bull et McLaren. Son chrono démontre que Mercedes a travaillé efficacement sur le rythme rapide, malgré un programme de roulage perturbé. À ses côtés, George Russell accumule 188 tours pour un temps légèrement plus lent (1:33.918), ce qui confirme que la W17 semble donc capable d’un rythme très compétitif sur un tour. Mais a-t-on vraiment tout vu ? On en doute !
La Ferrari SF-26 est particulièrement impressionnante en termes de kilométrage et de régularité. Lewis Hamilton et Charles Leclerc totalisent respectivement 202 et 219 tours, montrant une grande constance, le tout avec des tests de différentes configurations et réglages. Les temps restent très proches des meilleurs, avec 1:34.209 pour Hamilton et 1:34.273 pour Leclerc. Cela confirme que Ferrari peut combiner rythme rapide et endurance de roulage, une donnée cruciale pour la préparation du championnat.
Du côté de McLaren, Oscar Piastri et Lando Norris affichent des chronos compétitifs (1:34.549 et 1:34.669) tout en accumulant un nombre de tours impressionnant (215 et 207), ce qui suggère que la MCL40 est fiable et constante. McLaren semble avoir trouvé un équilibre entre simulation de course et travail sur le rythme pur, positionnant ses pilotes dans la partie haute du tableau tout en accumulant des données précieuses pour la stratégie et le développement.
La Red Bull Ford RB22 montre un profil légèrement différent. Max Verstappen signe un temps solide de 1:34.798 avec 197 tours, tandis qu’Isack Hadjar complète 146 tours pour un chrono plus lent de 1:35.610. Red Bull semble axer son programme sur la régularité et la compréhension de la voiture et de son moteur, plutôt que sur le chrono absolu.
Haas et Alpine montrent une belle compétitivité intermédiaire. Oliver Bearman et Esteban Ocon roulent dans des chronos voisins (1:35.394 et 1:35.578) et cumulent respectivement 200 et 190 tours, tandis que Franco Colapinto et Pierre Gasly démontrent que l’Alpine Mercedes A526 peut tenir un rythme proche.
Williams a épaté avec son roulage constant malgré une F1 toute jeune, qui n’a pas pu rouler à Barcelone. Enfin, pour des équipes comme Audi, Racing Bulls, Cadillac et Aston Martin il y a encore beaucoup de point d’interrogation, notamment pour l’équipe d’Alonso et Stroll, qui est très en retard dans tous les domaines.
Les écarts restent faibles entre les équipes les mieux préparées, laissant présager une saison serrée et passionnante. Mais nous aurons certainement une bien meilleure vision des choses après les essais de la semaine prochaine.
Les résultats des 3 jours d’essais de Bahreïn 1 compilés :
|Pos.
|Pilote
|Voiture
|Temps
|Tours
|01
|Kimi Antonelli
|Mercedes W17
|1:33.669
|94
|02
|George Russell
|Mercedes W17
|1:33.918
|188
|03
|Lewis Hamilton
|Ferrari SF-26
|1:34.209
|202
|04
|Charles Leclerc
|Ferrari SF-26
|1:34.273
|219
|05
|Oscar Piastri
|McLaren Mercedes MCL40
|1:34.549
|215
|06
|Lando Norris
|McLaren Mercedes MCL40
|1:34.669
|207
|07
|Max Verstappen
|Red Bull RBPT Ford RB22
|1:34.798
|197
|08
|Oliver Bearman
|Haas Ferrari VF-26
|1:35.394
|200
|09
|Esteban Ocon
|Haas Ferrari VF-26
|1:35.578
|190
|10
|Isack Hadjar
|Red Bull RBPT Ford RB22
|1:35.610
|146
|11
|Franco Colapinto
|Alpine Mercedes A526
|1:35.806
|172
|12
|Nico Hülkenberg
|Audi F1 R26
|1:36.291
|178
|13
|Gabriel Bortoleto
|Audi F1 R26
|1:36.670
|176
|14
|Pierre Gasly
|Alpine Mercedes A526
|1:36.723
|146
|15
|Alex Albon
|Williams Mercedes FW48
|1:36.793
|208
|16
|Liam Lawson
|Racing Bulls RBPT Ford VCARB 03
|1:36.808
|169
|17
|Valtteri Bottas
|Cadillac Ferrari
|1:36.824
|153
|18
|Carlos Sainz
|Williams Mercedes FW48
|1:37.186
|214
|19
|Sergio Pérez
|Cadillac Ferrari
|1:37.365
|167
|20
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls RBPT Ford VCARB 03
|1:37.470
|158
|21
|Lance Stroll
|Aston Martin Honda AMR26
|1:38.165
|108
|22
|Fernando Alonso
|Aston Martin Honda AMR26
|1:38.248
|98
Le kilométrage par équipe et par motoriste :
L’analyse du kilométrage par équipe met en lumière à la fois la fiabilité et l’activité sur piste. Williams F1 et McLaren F1 se démarquent, ayant complété 422 tours pour 2283,9 km, montrant une constance et une endurance exemplaires.
Ferrari suit de près avec... un tour de moins à peine, 421 tours et 2278,5 km, confirmant sa capacité à accumuler de la distance avec son moteur qui n’a pas été changé depuis le début des essais à Barcelone.
À l’opposé, Mercedes F1 et Aston Martin F1 ont parcouru respectivement 1526,2 km et 1114,9 km, reflétant les problèmes techniques pénalisants subis.
|Equipe
|Tours
|Kilomètres
|Williams F1
|422
|2283,9
|McLaren F1
|422
|2283,9
|Ferrari
|421
|2278,5
|Haas F1
|390
|2110,7
|Audi F1
|354
|1915,8
|Red Bull Racing
|343
|1856,3
|Racing Bulls
|327
|1769,7
|Cadillac F1
|320
|1731,8
|Alpine F1
|318
|1721
|Mercedes F1
|282
|1526,2
|Aston Martin F1
|206
|1114,9
Du côté des motoristes, Mercedes domine comme à Barcelone avec 7819,4 km cumulés, Ferrari suit avec 6121 km, et Red Bull Powertrains Ford atteint un total respectable de 3626 km avec deux équipes. Audi et Honda restent en retrait, même si l’équipe allemande s’en est bien sortie seule avec 1915 km. Pour Honda, 206 tours et 1115 km seulement, c’est toujours problématique...
|Moteur
|Tours
|Kilomètres
|Mercedes
|1444
|7814,9
|Ferrari
|1131
|6121
|RBPT Ford
|670
|3626
|Audi
|354
|1915,8
|Honda
|206
|1114,9
Rappel des résultats jour par jour :
|Pos.
|Pilote
|Voiture
|Temps
|Tours
|01
|Lando Norris
|McLaren Mercedes MCL40
|1:34.669
|58
|02
|Max Verstappen
|Red Bull RBPT Ford RB22
|1:34.798
|136
|03
|Charles Leclerc
|Ferrari SF-26
|1:35.190
|80
|04
|Esteban Ocon
|Haas Ferrari VF-26
|1:35.578
|115
|05
|Oscar Piastri
|McLaren Mercedes MCL40
|1:35.602
|54
|06
|George Russell
|Mercedes W17
|1:36.108
|56
|07
|Lewis Hamilton
|Ferrari SF-26
|1:36.433
|52
|08
|Pierre Gasly
|Alpine Mercedes A526
|1:36.769
|49
|09
|Nico Hülkenberg
|Audi F1 R26
|1:36.861
|73
|10
|Alex Albon
|Williams Mercedes FW48
|1:37.437
|68
|11
|Kimi Antonelli
|Mercedes W17
|1:37.629
|30
|12
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls RBPT Ford VCARB 03
|1:37.945
|75
|13
|Carlos Sainz
|Williams Mercedes FW48
|1:38.221
|77
|14
|Sergio Pérez
|Cadillac Ferrari
|1:38.828
|58
|15
|Gabriel Bortoleto
|Audi F1 R26
|1:38.871
|49
|16
|Valtteri Bottas
|Cadillac Ferrari
|1:39.150
|49
|17
|Lance Stroll
|Aston Martin Honda AMR26
|1:39.883
|36
|18
|Franco Colapinto
|Alpine Mercedes A526
|1:40.330
|28
|Pos.
|Pilote
|Voiture
|Temps
|Tours
|01
|Charles Leclerc
|Ferrari SF-26
|1:34.273
|139
|02
|Lando Norris
|McLaren Mercedes MCL40
|1:34.784
|149
|03
|Oliver Bearman
|Haas Ferrari VF-26
|1:35.394
|130
|04
|George Russell
|Mercedes W17
|1:35.466
|54
|05
|Isack Hadjar
|Red Bull RBPT Ford RB22
|1:36.561
|87
|06
|Gabriel Bortoleto
|Audi F1 R26
|1:36.670
|67
|07
|Pierre Gasly
|Alpine Mercedes A526
|1:36.723
|97
|08
|Valtteri Bottas
|Cadillac Ferrari
|1:36.824
|67
|09
|Alex Albon
|Williams Mercedes FW48
|1:37.229
|62
|10
|Nico Hülkenberg
|Audi F1 R26
|1:37.266
|47
|11
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls RBPT Ford VCARB 03
|1:37.470
|83
|12
|Carlos Sainz
|Williams Mercedes FW48
|1:37.592
|69
|13
|Liam Lawson
|Racing Bulls RBPT Ford VCARB 03
|1:38.017
|50
|14
|Fernando Alonso
|Aston Martin Honda AMR26
|1:38.248
|98
|15
|Sergio Pérez
|Cadillac Ferrari
|1:38.653
|42
|16
|Kimi Antonelli
|Mercedes W17
|- :—.---
|3
|Pos.
|Pilote
|Voiture
|Temps
|Tours
|01
|Kimi Antonelli
|Mercedes W17
|1:33.669
|61
|02
|George Russell
|Mercedes W17
|1:33.918
|78
|03
|Lewis Hamilton
|Ferrari SF-26
|1:34.209
|150
|04
|Oscar Piastri
|McLaren Mercedes MCL40
|1:34.549
|161
|05
|Max Verstappen
|Red Bull RBPT Ford RB22
|1:35.341
|61
|06
|Isack Hadjar
|Red Bull RBPT Ford RB22
|1:35.610
|59
|07
|Esteban Ocon
|Haas Ferrari VF-26
|1:35.753
|75
|08
|Franco Colapinto
|Alpine Mercedes A526
|1:35.806
|144
|09
|Oliver Bearman
|Haas Ferrari VF-26
|1:35.972
|70
|10
|Nico Hülkenberg
|Audi F1 R26
|1:36.291
|58
|11
|Alex Albon
|Williams Mercedes FW48
|1:36.793
|78
|12
|Liam Lawson
|Racing Bulls RBPT Ford VCARB 03
|1:36.808
|119
|13
|Carlos Sainz
|Williams Mercedes FW48
|1:37.186
|68
|14
|Sergio Pérez
|Cadillac Ferrari
|1:37.365
|67
|15
|Gabriel Bortoleto
|Audi F1 R26
|1:37.536
|60
|16
|Lance Stroll
|Aston Martin Honda AMR26
|1:38.165
|72
|17
|Valtteri Bottas
|Cadillac Ferrari
|1:38.772
|37
