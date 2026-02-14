Toutes les stats des essais F1 de Bahreïn 1 : chronos, tours et kilométrage par équipe et motoriste

Toutes les stats des essais F1 de Bahreïn 1 : chronos, tours et kilométrage par équipe et motoriste

Les premiers essais de Bahreïn ont offert un aperçu fascinant des forces et des faiblesses des équipes et des pilotes au terme de ces trois jours d’essais intensifs. Le classement combiné ci-dessous révèle une lutte déjà serrée pour la performance pure, mais également des différences marquées en termes de kilométrage, qui reflètent la fiabilité et la constance des F1.

En tête, Kimi Antonelli s’impose avec le meilleur temps absolu de 1:33.669 au volant de la Mercedes W17, même si son total de tours, 94, reste relativement modeste par rapport à son équipier et aux pilotes Ferrari, Red Bull et McLaren. Son chrono démontre que Mercedes a travaillé efficacement sur le rythme rapide, malgré un programme de roulage perturbé. À ses côtés, George Russell accumule 188 tours pour un temps légèrement plus lent (1:33.918), ce qui confirme que la W17 semble donc capable d’un rythme très compétitif sur un tour. Mais a-t-on vraiment tout vu ? On en doute !

La Ferrari SF-26 est particulièrement impressionnante en termes de kilométrage et de régularité. Lewis Hamilton et Charles Leclerc totalisent respectivement 202 et 219 tours, montrant une grande constance, le tout avec des tests de différentes configurations et réglages. Les temps restent très proches des meilleurs, avec 1:34.209 pour Hamilton et 1:34.273 pour Leclerc. Cela confirme que Ferrari peut combiner rythme rapide et endurance de roulage, une donnée cruciale pour la préparation du championnat.

Du côté de McLaren, Oscar Piastri et Lando Norris affichent des chronos compétitifs (1:34.549 et 1:34.669) tout en accumulant un nombre de tours impressionnant (215 et 207), ce qui suggère que la MCL40 est fiable et constante. McLaren semble avoir trouvé un équilibre entre simulation de course et travail sur le rythme pur, positionnant ses pilotes dans la partie haute du tableau tout en accumulant des données précieuses pour la stratégie et le développement.

La Red Bull Ford RB22 montre un profil légèrement différent. Max Verstappen signe un temps solide de 1:34.798 avec 197 tours, tandis qu’Isack Hadjar complète 146 tours pour un chrono plus lent de 1:35.610. Red Bull semble axer son programme sur la régularité et la compréhension de la voiture et de son moteur, plutôt que sur le chrono absolu.

Haas et Alpine montrent une belle compétitivité intermédiaire. Oliver Bearman et Esteban Ocon roulent dans des chronos voisins (1:35.394 et 1:35.578) et cumulent respectivement 200 et 190 tours, tandis que Franco Colapinto et Pierre Gasly démontrent que l’Alpine Mercedes A526 peut tenir un rythme proche.

Williams a épaté avec son roulage constant malgré une F1 toute jeune, qui n’a pas pu rouler à Barcelone. Enfin, pour des équipes comme Audi, Racing Bulls, Cadillac et Aston Martin il y a encore beaucoup de point d’interrogation, notamment pour l’équipe d’Alonso et Stroll, qui est très en retard dans tous les domaines.

Les écarts restent faibles entre les équipes les mieux préparées, laissant présager une saison serrée et passionnante. Mais nous aurons certainement une bien meilleure vision des choses après les essais de la semaine prochaine.

Les résultats des 3 jours d’essais de Bahreïn 1 compilés :

Pos.PiloteVoitureTempsTours
01 Kimi Antonelli Mercedes W17 1:33.669 94
02 George Russell Mercedes W17 1:33.918 188
03 Lewis Hamilton Ferrari SF-26 1:34.209 202
04 Charles Leclerc Ferrari SF-26 1:34.273 219
05 Oscar Piastri McLaren Mercedes MCL40 1:34.549 215
06 Lando Norris McLaren Mercedes MCL40 1:34.669 207
07 Max Verstappen Red Bull RBPT Ford RB22 1:34.798 197
08 Oliver Bearman Haas Ferrari VF-26 1:35.394 200
09 Esteban Ocon Haas Ferrari VF-26 1:35.578 190
10 Isack Hadjar Red Bull RBPT Ford RB22 1:35.610 146
11 Franco Colapinto Alpine Mercedes A526 1:35.806 172
12 Nico Hülkenberg Audi F1 R26 1:36.291 178
13 Gabriel Bortoleto Audi F1 R26 1:36.670 176
14 Pierre Gasly Alpine Mercedes A526 1:36.723 146
15 Alex Albon Williams Mercedes FW48 1:36.793 208
16 Liam Lawson Racing Bulls RBPT Ford VCARB 03 1:36.808 169
17 Valtteri Bottas Cadillac Ferrari 1:36.824 153
18 Carlos Sainz Williams Mercedes FW48 1:37.186 214
19 Sergio Pérez Cadillac Ferrari 1:37.365 167
20 Arvid Lindblad Racing Bulls RBPT Ford VCARB 03 1:37.470 158
21 Lance Stroll Aston Martin Honda AMR26 1:38.165 108
22 Fernando Alonso Aston Martin Honda AMR26 1:38.248 98

Le kilométrage par équipe et par motoriste :

L’analyse du kilométrage par équipe met en lumière à la fois la fiabilité et l’activité sur piste. Williams F1 et McLaren F1 se démarquent, ayant complété 422 tours pour 2283,9 km, montrant une constance et une endurance exemplaires.

Ferrari suit de près avec... un tour de moins à peine, 421 tours et 2278,5 km, confirmant sa capacité à accumuler de la distance avec son moteur qui n’a pas été changé depuis le début des essais à Barcelone.

À l’opposé, Mercedes F1 et Aston Martin F1 ont parcouru respectivement 1526,2 km et 1114,9 km, reflétant les problèmes techniques pénalisants subis.

EquipeToursKilomètres
Williams F1 422 2283,9
McLaren F1 422 2283,9
Ferrari 421 2278,5
Haas F1 390 2110,7
Audi F1 354 1915,8
Red Bull Racing 343 1856,3
Racing Bulls 327 1769,7
Cadillac F1 320 1731,8
Alpine F1 318 1721
Mercedes F1 282 1526,2
Aston Martin F1 206 1114,9

Du côté des motoristes, Mercedes domine comme à Barcelone avec 7819,4 km cumulés, Ferrari suit avec 6121 km, et Red Bull Powertrains Ford atteint un total respectable de 3626 km avec deux équipes. Audi et Honda restent en retrait, même si l’équipe allemande s’en est bien sortie seule avec 1915 km. Pour Honda, 206 tours et 1115 km seulement, c’est toujours problématique...

MoteurToursKilomètres
Mercedes 1444 7814,9
Ferrari 1131 6121
RBPT Ford 670 3626
Audi 354 1915,8
Honda 206 1114,9

Rappel des résultats jour par jour :

* les liens mènent vers les résumés des journées correspondantes

Mercredi, 1er jour

Pos.PiloteVoitureTempsTours
01 Lando Norris McLaren Mercedes MCL40 1:34.669 58
02 Max Verstappen Red Bull RBPT Ford RB22 1:34.798 136
03 Charles Leclerc Ferrari SF-26 1:35.190 80
04 Esteban Ocon Haas Ferrari VF-26 1:35.578 115
05 Oscar Piastri McLaren Mercedes MCL40 1:35.602 54
06 George Russell Mercedes W17 1:36.108 56
07 Lewis Hamilton Ferrari SF-26 1:36.433 52
08 Pierre Gasly Alpine Mercedes A526 1:36.769 49
09 Nico Hülkenberg Audi F1 R26 1:36.861 73
10 Alex Albon Williams Mercedes FW48 1:37.437 68
11 Kimi Antonelli Mercedes W17 1:37.629 30
12 Arvid Lindblad Racing Bulls RBPT Ford VCARB 03 1:37.945 75
13 Carlos Sainz Williams Mercedes FW48 1:38.221 77
14 Sergio Pérez Cadillac Ferrari 1:38.828 58
15 Gabriel Bortoleto Audi F1 R26 1:38.871 49
16 Valtteri Bottas Cadillac Ferrari 1:39.150 49
17 Lance Stroll Aston Martin Honda AMR26 1:39.883 36
18 Franco Colapinto Alpine Mercedes A526 1:40.330 28

Jeudi, 2e jour

Pos.PiloteVoitureTempsTours
01 Charles Leclerc Ferrari SF-26 1:34.273 139
02 Lando Norris McLaren Mercedes MCL40 1:34.784 149
03 Oliver Bearman Haas Ferrari VF-26 1:35.394 130
04 George Russell Mercedes W17 1:35.466 54
05 Isack Hadjar Red Bull RBPT Ford RB22 1:36.561 87
06 Gabriel Bortoleto Audi F1 R26 1:36.670 67
07 Pierre Gasly Alpine Mercedes A526 1:36.723 97
08 Valtteri Bottas Cadillac Ferrari 1:36.824 67
09 Alex Albon Williams Mercedes FW48 1:37.229 62
10 Nico Hülkenberg Audi F1 R26 1:37.266 47
11 Arvid Lindblad Racing Bulls RBPT Ford VCARB 03 1:37.470 83
12 Carlos Sainz Williams Mercedes FW48 1:37.592 69
13 Liam Lawson Racing Bulls RBPT Ford VCARB 03 1:38.017 50
14 Fernando Alonso Aston Martin Honda AMR26 1:38.248 98
15 Sergio Pérez Cadillac Ferrari 1:38.653 42
16 Kimi Antonelli Mercedes W17 - :—.--- 3

Vendredi, 3e jour

Pos.PiloteVoitureTempsTours
01 Kimi Antonelli Mercedes W17 1:33.669 61
02 George Russell Mercedes W17 1:33.918 78
03 Lewis Hamilton Ferrari SF-26 1:34.209 150
04 Oscar Piastri McLaren Mercedes MCL40 1:34.549 161
05 Max Verstappen Red Bull RBPT Ford RB22 1:35.341 61
06 Isack Hadjar Red Bull RBPT Ford RB22 1:35.610 59
07 Esteban Ocon Haas Ferrari VF-26 1:35.753 75
08 Franco Colapinto Alpine Mercedes A526 1:35.806 144
09 Oliver Bearman Haas Ferrari VF-26 1:35.972 70
10 Nico Hülkenberg Audi F1 R26 1:36.291 58
11 Alex Albon Williams Mercedes FW48 1:36.793 78
12 Liam Lawson Racing Bulls RBPT Ford VCARB 03 1:36.808 119
13 Carlos Sainz Williams Mercedes FW48 1:37.186 68
14 Sergio Pérez Cadillac Ferrari 1:37.365 67
15 Gabriel Bortoleto Audi F1 R26 1:37.536 60
16 Lance Stroll Aston Martin Honda AMR26 1:38.165 72
17 Valtteri Bottas Cadillac Ferrari 1:38.772 37
