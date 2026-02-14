Toutes les stats des essais F1 de Bahreïn 1 : chronos, tours et kilométrage par équipe et motoriste

Les premiers essais de Bahreïn ont offert un aperçu fascinant des forces et des faiblesses des équipes et des pilotes au terme de ces trois jours d’essais intensifs. Le classement combiné ci-dessous révèle une lutte déjà serrée pour la performance pure, mais également des différences marquées en termes de kilométrage, qui reflètent la fiabilité et la constance des F1.

En tête, Kimi Antonelli s’impose avec le meilleur temps absolu de 1:33.669 au volant de la Mercedes W17, même si son total de tours, 94, reste relativement modeste par rapport à son équipier et aux pilotes Ferrari, Red Bull et McLaren. Son chrono démontre que Mercedes a travaillé efficacement sur le rythme rapide, malgré un programme de roulage perturbé. À ses côtés, George Russell accumule 188 tours pour un temps légèrement plus lent (1:33.918), ce qui confirme que la W17 semble donc capable d’un rythme très compétitif sur un tour. Mais a-t-on vraiment tout vu ? On en doute !

La Ferrari SF-26 est particulièrement impressionnante en termes de kilométrage et de régularité. Lewis Hamilton et Charles Leclerc totalisent respectivement 202 et 219 tours, montrant une grande constance, le tout avec des tests de différentes configurations et réglages. Les temps restent très proches des meilleurs, avec 1:34.209 pour Hamilton et 1:34.273 pour Leclerc. Cela confirme que Ferrari peut combiner rythme rapide et endurance de roulage, une donnée cruciale pour la préparation du championnat.

Du côté de McLaren, Oscar Piastri et Lando Norris affichent des chronos compétitifs (1:34.549 et 1:34.669) tout en accumulant un nombre de tours impressionnant (215 et 207), ce qui suggère que la MCL40 est fiable et constante. McLaren semble avoir trouvé un équilibre entre simulation de course et travail sur le rythme pur, positionnant ses pilotes dans la partie haute du tableau tout en accumulant des données précieuses pour la stratégie et le développement.

La Red Bull Ford RB22 montre un profil légèrement différent. Max Verstappen signe un temps solide de 1:34.798 avec 197 tours, tandis qu’Isack Hadjar complète 146 tours pour un chrono plus lent de 1:35.610. Red Bull semble axer son programme sur la régularité et la compréhension de la voiture et de son moteur, plutôt que sur le chrono absolu.

Haas et Alpine montrent une belle compétitivité intermédiaire. Oliver Bearman et Esteban Ocon roulent dans des chronos voisins (1:35.394 et 1:35.578) et cumulent respectivement 200 et 190 tours, tandis que Franco Colapinto et Pierre Gasly démontrent que l’Alpine Mercedes A526 peut tenir un rythme proche.

Williams a épaté avec son roulage constant malgré une F1 toute jeune, qui n’a pas pu rouler à Barcelone. Enfin, pour des équipes comme Audi, Racing Bulls, Cadillac et Aston Martin il y a encore beaucoup de point d’interrogation, notamment pour l’équipe d’Alonso et Stroll, qui est très en retard dans tous les domaines.

Les écarts restent faibles entre les équipes les mieux préparées, laissant présager une saison serrée et passionnante. Mais nous aurons certainement une bien meilleure vision des choses après les essais de la semaine prochaine.

Les résultats des 3 jours d’essais de Bahreïn 1 compilés :

Pos. Pilote Voiture Temps Tours 01 Kimi Antonelli Mercedes W17 1:33.669 94 02 George Russell Mercedes W17 1:33.918 188 03 Lewis Hamilton Ferrari SF-26 1:34.209 202 04 Charles Leclerc Ferrari SF-26 1:34.273 219 05 Oscar Piastri McLaren Mercedes MCL40 1:34.549 215 06 Lando Norris McLaren Mercedes MCL40 1:34.669 207 07 Max Verstappen Red Bull RBPT Ford RB22 1:34.798 197 08 Oliver Bearman Haas Ferrari VF-26 1:35.394 200 09 Esteban Ocon Haas Ferrari VF-26 1:35.578 190 10 Isack Hadjar Red Bull RBPT Ford RB22 1:35.610 146 11 Franco Colapinto Alpine Mercedes A526 1:35.806 172 12 Nico Hülkenberg Audi F1 R26 1:36.291 178 13 Gabriel Bortoleto Audi F1 R26 1:36.670 176 14 Pierre Gasly Alpine Mercedes A526 1:36.723 146 15 Alex Albon Williams Mercedes FW48 1:36.793 208 16 Liam Lawson Racing Bulls RBPT Ford VCARB 03 1:36.808 169 17 Valtteri Bottas Cadillac Ferrari 1:36.824 153 18 Carlos Sainz Williams Mercedes FW48 1:37.186 214 19 Sergio Pérez Cadillac Ferrari 1:37.365 167 20 Arvid Lindblad Racing Bulls RBPT Ford VCARB 03 1:37.470 158 21 Lance Stroll Aston Martin Honda AMR26 1:38.165 108 22 Fernando Alonso Aston Martin Honda AMR26 1:38.248 98

Le kilométrage par équipe et par motoriste :

L’analyse du kilométrage par équipe met en lumière à la fois la fiabilité et l’activité sur piste. Williams F1 et McLaren F1 se démarquent, ayant complété 422 tours pour 2283,9 km, montrant une constance et une endurance exemplaires.

Ferrari suit de près avec... un tour de moins à peine, 421 tours et 2278,5 km, confirmant sa capacité à accumuler de la distance avec son moteur qui n’a pas été changé depuis le début des essais à Barcelone.

À l’opposé, Mercedes F1 et Aston Martin F1 ont parcouru respectivement 1526,2 km et 1114,9 km, reflétant les problèmes techniques pénalisants subis.

Equipe Tours Kilomètres Williams F1 422 2283,9 McLaren F1 422 2283,9 Ferrari 421 2278,5 Haas F1 390 2110,7 Audi F1 354 1915,8 Red Bull Racing 343 1856,3 Racing Bulls 327 1769,7 Cadillac F1 320 1731,8 Alpine F1 318 1721 Mercedes F1 282 1526,2 Aston Martin F1 206 1114,9

Du côté des motoristes, Mercedes domine comme à Barcelone avec 7819,4 km cumulés, Ferrari suit avec 6121 km, et Red Bull Powertrains Ford atteint un total respectable de 3626 km avec deux équipes. Audi et Honda restent en retrait, même si l’équipe allemande s’en est bien sortie seule avec 1915 km. Pour Honda, 206 tours et 1115 km seulement, c’est toujours problématique...

Moteur Tours Kilomètres Mercedes 1444 7814,9 Ferrari 1131 6121 RBPT Ford 670 3626 Audi 354 1915,8 Honda 206 1114,9

Rappel des résultats jour par jour :

* les liens mènent vers les résumés des journées correspondantes

Mercredi, 1er jour

Pos. Pilote Voiture Temps Tours 01 Lando Norris McLaren Mercedes MCL40 1:34.669 58 02 Max Verstappen Red Bull RBPT Ford RB22 1:34.798 136 03 Charles Leclerc Ferrari SF-26 1:35.190 80 04 Esteban Ocon Haas Ferrari VF-26 1:35.578 115 05 Oscar Piastri McLaren Mercedes MCL40 1:35.602 54 06 George Russell Mercedes W17 1:36.108 56 07 Lewis Hamilton Ferrari SF-26 1:36.433 52 08 Pierre Gasly Alpine Mercedes A526 1:36.769 49 09 Nico Hülkenberg Audi F1 R26 1:36.861 73 10 Alex Albon Williams Mercedes FW48 1:37.437 68 11 Kimi Antonelli Mercedes W17 1:37.629 30 12 Arvid Lindblad Racing Bulls RBPT Ford VCARB 03 1:37.945 75 13 Carlos Sainz Williams Mercedes FW48 1:38.221 77 14 Sergio Pérez Cadillac Ferrari 1:38.828 58 15 Gabriel Bortoleto Audi F1 R26 1:38.871 49 16 Valtteri Bottas Cadillac Ferrari 1:39.150 49 17 Lance Stroll Aston Martin Honda AMR26 1:39.883 36 18 Franco Colapinto Alpine Mercedes A526 1:40.330 28

Jeudi, 2e jour

Pos. Pilote Voiture Temps Tours 01 Charles Leclerc Ferrari SF-26 1:34.273 139 02 Lando Norris McLaren Mercedes MCL40 1:34.784 149 03 Oliver Bearman Haas Ferrari VF-26 1:35.394 130 04 George Russell Mercedes W17 1:35.466 54 05 Isack Hadjar Red Bull RBPT Ford RB22 1:36.561 87 06 Gabriel Bortoleto Audi F1 R26 1:36.670 67 07 Pierre Gasly Alpine Mercedes A526 1:36.723 97 08 Valtteri Bottas Cadillac Ferrari 1:36.824 67 09 Alex Albon Williams Mercedes FW48 1:37.229 62 10 Nico Hülkenberg Audi F1 R26 1:37.266 47 11 Arvid Lindblad Racing Bulls RBPT Ford VCARB 03 1:37.470 83 12 Carlos Sainz Williams Mercedes FW48 1:37.592 69 13 Liam Lawson Racing Bulls RBPT Ford VCARB 03 1:38.017 50 14 Fernando Alonso Aston Martin Honda AMR26 1:38.248 98 15 Sergio Pérez Cadillac Ferrari 1:38.653 42 16 Kimi Antonelli Mercedes W17 - :—.--- 3

Vendredi, 3e jour