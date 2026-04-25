Les dépassements en F1 pourraient être plus difficiles avec les règles modifiées

Anthony Davidson a exprimé ses craintes quant au fait que les dépassements pourraient devenir plus difficiles en raison des récents changements de réglementation qui ont été annoncés avant le Grand Prix de Miami, pour réduire l’aspect artificiel des qualifications.

Ces changements ont été faits pour limiter les situations dangereuses comme celle qui a impliqué Oliver Bearman et Franco Colapinto, mais le pilote de simulateur de Mercedes F1 note que ce n’est pas le super clipping qui a posé problème, mais bien le boost inattendu de la Haas.

"Le boost en situation de course, comme nous l’avons vu à Suzuka avec l’incident entre Bearman et Colapinto à l’approche du virage Spoon, n’était pas nécessairement dû au fait que l’Alpine de Colapinto ralentissait de manière inattendue" a déclaré Davidson à Sky F1.

"C’était en réalité dû à l’utilisation du bouton boost par Bearman, dans une zone où, pour être honnête, on ne s’attendrait normalement pas à ce que quelqu’un appuie sur le bouton boost.

"Lorsqu’on appuyait sur le bouton boost pendant les trois premières courses, on obtenait le déploiement complet des 350 kilowatts, soit environ 470 chevaux, si la batterie avait un état de charge suffisant pour le fournir, ce qui était le cas pour Bearman.

"C’est ce qui a provoqué le différentiel de vitesse massif de 50 kilomètres à l’heure entre les deux voitures. C’était difficile à regarder pour nous, surtout depuis la vue d’hélicoptère."

"On voit une voiture en rattraper une autre, on suppose naturellement que c’est la voiture de devant qui va trop lentement, mais ce n’était pas le cas. C’était la voiture de derrière qui était en survitesse dans cette situation."

Dans le cadre des modifications apportées au règlement, la FIA a désormais ajusté la quantité de puissance supplémentaire délivrée via le bouton boost. Alors qu’auparavant le pilote disposait d’un surplus d’énergie de 350 kW, celui-ci a été ramené à 150 kW.

Bien que cela puisse rendre la situation plus sûre pour les pilotes, Davidson craint que cela n’impacte les opportunités de dépassement : "Ils l’ont maintenant plafonné à 150 kilowatts au lieu de 350, juste pour éviter cette différence de vitesse ridicule entre les deux voitures."

"On espère donc que cela atténuera le problème. J’espère simplement que cela permettra toujours aux dépassements d’avoir lieu. Pour moi, le doute subsiste sur ce point, mais j’espère que ce sera le cas."