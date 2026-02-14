Alonso : Aston Martin F1 ’doit admettre’ son retard et ’travailler dur’

Fernando Alonso ne cache pas les difficultés que rencontre son équipe en ce début de nouvelle réglementation. Aston Martin F1 a débuté tardivement avec sa nouvelle monoplace et a connu une semaine difficile à Bahreïn, marquée par un manque de performance, de fiabilité et de roulage.

Le double champion du monde n’a pas caché ces problèmes, et il a aussi donné son avis sur les monoplaces de la nouvelle ère qui s’ouvre, expliquant pourquoi il les trouve frustrantes à piloter.

"C’est différent. Chaque réglementation amène des défis, et celle-ci ne fait pas exception. On a un peu moins de grip, il y a cette gestion d’énergie, il faut être prudent sur la dépense, et c’est peut-être moins excitant pour un pilote, car on doit garder de l’énergie en ligne droite" a déclaré Alonso.

"Donc cela nous oblige à avoir une vitesse en virage plus lente. Pour un pilote, quand on veut faire un bon chrono et pousser, on doit trouver la limite dans les virages et pas dans les lignes droites ! Donc c’est la plus grande adaptation que l’on doit réussir."

L’objectif sera claire la semaine prochaine : Aston Martin doit trouver de la vitesse sur sa monoplace avant le début de saison de Melbourne. Et l’Espagnol ne cache d’ailleurs pas le retard de son équipe.

"On a besoin de plus de performance, d’en débloquer davantage. Rater Barcelone n’était pas idéal pour nous, c’est notre premier vrai test et on y va étape par étape. On est en retrait, on doit l’admettre, mais il y a encore du temps pour progresser."

Malgré un retard pour le moment conséquent, Alonso a confiance en son équipe et en son nouveau patron pour redresser la barre. Etonnamment, il se montre déjà plus prudent au sujet du moteur Honda et de ses progrès à venir.

"Sur le châssis, il n’y a pas de doute, on a les meilleurs avec nous. Après plus de 30 années de domination d’Adrian Newey dans notre sport, personne ne doutera du fait que l’on puisse avoir la meilleure voiture à un moment. Sur le moteur, on doit attendre et voir pour débloquer la performance, voir où nous en sommes, voir ce qui manque et travailler dur."