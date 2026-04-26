’Ils se sont fait botter les fesses’ : la chute de Mercedes F1, la clé de son retour au sommet

Le spectaculaire retour au premier plan de Mercedes en ce début de saison 2026 ne doit rien au hasard. Pour Rob Smedley, ancien ingénieur en Formule 1, la période difficile traversée par l’équipe depuis 2022 a joué un rôle déterminant dans ce renouveau.

Après trois manches, Mercedes s’impose comme la référence du plateau, avec trois victoires en autant de courses. Une régularité au plus haut niveau qui tranche radicalement avec les saisons 2022 à 2025, où l’écurie allemande n’était jamais parvenue à retrouver la domination affichée au début de l’ère turbo-hybride.

Un contraste saisissant qui illustre le chemin parcouru par les Flèches d’Argent selon Smedley, qui a travaillé avec le moteur Mercedes chez Williams à l’époque de la domination du constructeur.

Il révèle aujourd’hui avoir perçu un certain relâchement en interne.

"J’étais assez proche de Mercedes, parce que nous avions le moteur Mercedes chez Williams pendant leur dernière période de domination," rappelle-t-il.

"Vers la fin, il y avait peut-être un peu trop de confiance en eux chez Mercedes, ce qui n’était pas nécessaire."

"Ils avaient remporté tous ces championnats du monde. Je sais ce que c’est, parce que je m’en souviens chez Ferrari."

Selon lui, ce sentiment peut devenir dangereux.

"On commence à penser qu’on peut tout dominer. C’est là que cela devient vraiment dangereux."

"J’ai simplement remarqué des petites choses qui allaient dans ce sens quand on discutait avec eux."

Une chute salutaire

Le changement de réglementation en 2022 a marqué un coup d’arrêt brutal pour Mercedes. Entre marsouinage et difficultés aérodynamiques persistantes, l’écurie n’a jamais réussi à revenir au sommet, laissant Red Bull Racing puis McLaren prendre l’ascendant.

Mais pour Smedley, cette période a été bénéfique à long terme.

"Je pense qu’une période - et je sais qu’ils ne m’en voudront pas de dire ça - où vous vous faites botter les fesses vous fait énormément de bien."

"Vous pensez que vous êtes les rois du monde et que vous allez dominer ce sport pour toujours."

"Et puis vous passez par cette période vraiment creuse."

Selon l’ingénieur, cette traversée du désert a profondément transformé l’état d’esprit de l’équipe.

"Vous ne savez pas comment vous en sortir, et cela vous apporte beaucoup d’humilité."

"Cela remet totalement les bases à zéro, et vous réalisez que vous ne flottez pas à 15 centimètres du sol, que vous n’êtes pas des dieux, que vous n’êtes pas ceux que vous pensiez être."

"Vous vous êtes fait botter les fesses, alors maintenant, les pieds sur terre, de l’humilité, la tête baissée, et on se remet au travail."