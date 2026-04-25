Le prix moyen de l’ascension entre le karting et la F1 est connu

David Coulthard a levé le voile sur l’explosion des coûts en catégories juniors pour monter du karting à la F1. L’ancien pilote a mis en lumière les réalités financières pour accéder à la grille de la F1 en 2026, estimant à un montant vertigineux de 8 millions de livres sterling, soit environ 9,6 millions d’euros, le prix à payer pour financer une carrière junior.

S’exprimant dans le podcast Up To Speed aux côtés de l’ancienne pilote de W Series et consultante Sky Sports F1 Naomi Schiff, l’Ecossais a expliqué à quel point chaque étape est actuellement coûteuse, s’appuyant sur son expérience personnelle avec son fils, Dayton, qui gravit les échelons.

"Si vous avez de la chance, il faut environ 8 millions de livres pour financer le parcours depuis le karting jusqu’à être en position d’être prêt pour la Formule 1" a déclaré Coulthard.

"Je ne peux pas vous donner le détail exact du nombre d’années en karting, mais supposons que ce soit de 8 à 15 ans, quelque chose comme ça. Ensuite, vous passez en F4, probablement un ou deux ans, puis vous arrivez en F3 à un million et demi, puis en F2 à deux millions et des poussières."

"Donc, très vite, les chiffres grimpent. Je le vois dans mon propre parcours personnel avec mon fils Dayton, on parle de centaines de milliers en karting, et on dépasse cela dès qu’on arrive en monoplace. Et il n’en est qu’à sa deuxième saison de GB4."

"C’est donc un sport coûteux, et par conséquent, certains grands talents ne dépasseront jamais le karting parce qu’ils n’ont pas le financement. Mais je suppose qu’on pourrait rétorquer que certains excellents footballeurs ne finissent pas par jouer dans l’équipe de leur choix parce qu’ils ne sont pas repérés, qu’ils se découragent, qu’ils ratent une opportunité ou qu’ils se blessent."

Naomi Schiff a confirmé ces dires et déplore que le karting soit immédiatement aussi cher, et que cela pèse autant dans la carrière des pilotes : "Quand vous citez ces chiffres, ça me dépasse. Peu importe comment on voit les choses, le sport automobile sera toujours un sport coûteux, n’est-ce pas ?"

"Quelqu’un doit payer pour la gomme, pour le carburant, pour ces esprits brillants. Si vous allez voir un avocat, vous payez le prix fort pour une heure. C’est la même chose pour les ingénieurs. Mais ce qui me semble fou, c’est qu’en karting, on dépense autant d’argent que ce que certains dépensent de nos jours."

"Pourquoi avons-nous un plafond budgétaire au sommet du sport et pas à la base ? Parce que je me souviens quand je faisais du karting, mon père dépensait chaque centime qui lui restait pour m’envoyer courir. Nous n’étions pas riches du tout. Je pense que nous étions ce qu’on appelle la classe moyenne."

"Mais les autres pilotes avaient un châssis plus souple, ils changeaient de châssis à chaque course, ou ils révisaient entièrement leurs moteurs après chaque week-end de course, et ils en avaient 13 alignés dans leurs camions. Où trace-t-on la limite sur ce que les pilotes peuvent s’autoriser ?"

"Parce qu’au bout du compte, cela devient plus une question d’argent que de talent. Je sais qu’on ne peut pas totalement s’en défaire, mais il y a peut-être un moyen de limiter cela pour ne pas éliminer des pilotes talentueux qui n’ont tout simplement pas le même accès que les pilotes plus riches."

"C’est triste pour moi de voir que sur la grille actuelle, bien qu’il s’agisse de pilotes incroyables, la majorité sont des fils de millionnaires et de milliardaires, et les autres sont tous des fils d’anciens pilotes de F1. Il y en a quelques-uns, comme Esteban Ocon, Pierre Gasly, Lewis [Hamilton] bien sûr, ou Fernando [Alonso], qui viennent d’une génération différente et ont eu un parcours différent."

"Mais ce n’est pas comme le football, où il suffit d’enfiler une paire de chaussures et d’aller taper dans un ballon. Je me souviens quand je courais en W Series, une journée d’essais dans une voiture similaire coûtait 15 000 livres."

"Par conséquent, je ne faisais jamais d’essais, et par conséquent, j’étais nulle. C’est comme si vous vous présentiez à un duel armé avec une cuillère. Vous ne pouvez pas rivaliser quand les choses sont gérées de cette façon. C’est comme ça, mais je pense qu’il y a encore un moyen d’optimiser le système."