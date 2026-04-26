Entre fidélité à Red Bull et ambitions sportives, le dilemme Verstappen

Alors que les rumeurs autour de l’avenir de Max Verstappen ne risquent pas de se tarir, David Coulthard estime que le lien entre le Néerlandais et Red Bull reste suffisamment solide pour résister aux turbulences actuelles en Formule 1.

Critique à l’égard de la réglementation 2026 et confronté à un début de saison compliqué sur le plan des performances, Verstappen traverse une période délicate. Ces deux facteurs ont alimenté les spéculations sur un possible départ, d’autant que le quadruple champion du monde ne cache pas un certain désamour pour cette nouvelle ère.

Le point de bascule est intervenu après le Grand Prix du Japon, où Verstappen a laissé entendre pour la première fois qu’il envisageait sérieusement son avenir en F1, confirmant qu’il réfléchirait pendant la pause avant Miami à un départ dès la fin de saison.

Sous contrat avec Red Bull jusqu’à fin 2028, Verstappen dispose toutefois d’une clause de sortie liée aux performances, laissant la porte ouverte à différents scénarios pour la suite de sa carrière.

Dans ce contexte, les rumeurs l’envoyant à la retraite de la catégorie ou chez Mercedes persistent, malgré les déclarations de George Russell assurant sa présence dans l’équipe l’an prochain. D’autres pistes évoquent également un possible intérêt de McLaren, d’autant que son ingénieur de course de longue date, Gianpiero Lambiase, doit rejoindre l’écurie britannique à l’avenir.

Malgré ce contexte agité, Coulthard se montre confiant quant à la solidité de la relation entre Verstappen et Red Bull.

"Je pense que la relation entre Max et Red Bull va perdurer."

"Que ce soit avec lui au volant pour eux en Formule 1 à l’avenir ou pas. Je pense que le lien entre l’Autriche, Max Verstappen et sa famille est quelque chose que je n’imagine pas le voir abandonner du jour au lendemain pour devenir un pilote soutenu par Monster Energy (chez Mercedes)."

En dehors de la F1, Verstappen est en effet très impliqué dans d’autres projets, notamment en GT, où il évolue avec une structure associée à Red Bull, utilisant des Mercedes GT3 aux couleurs de la marque autrichienne.

Sur le plan sportif, la situation reste plus fragile. Verstappen a clairement exprimé son manque de plaisir avec la réglementation actuelle, et les performances de Red Bull ne sont pas au rendez-vous en ce début de saison, avec seulement 12 points inscrits lors des trois premières manches. Une dynamique qui pourrait peser dans ses décisions.

"Clairement, rien ne dure éternellement dans ce sport, et Max est un compétiteur dans l’âme," rappelle Coulthard.

"Si Red Bull rencontre des difficultés sur le long terme, et par long terme, j’entends sur la durée de cette saison, à montrer des signes de retour vers la victoire, alors bien sûr, il regardera où sa carrière peut être le mieux servie."

Quoi qu’il advienne, Coulthard estime que Red Bull a déjà accompli sa mission en Formule 1, avec un total de 14 titres mondiaux pilotes et constructeurs confondus. Mais l’Écossais espère avant tout voir Verstappen poursuivre sa carrière au sommet.

"Max est un pilote dans l’âme. Tout dépend de lui."

"Même si Red Bull ne remporte plus jamais de titre mondial, ils ont atteint leur objectif."

"S’il ressent encore l’adrénaline, il continuera. Il a faim de compétition et n’a pas peur des défis. Il est au-dessus de tout cela. J’espère qu’il restera. Il est la référence, il a dominé le sport."