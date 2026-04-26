’C’est ça, un vrai champion’ : Vowles encense Hamilton après ’l’injustice’ de 2021

Quatre ans après un final de saison resté parmi les plus controversés de l’histoire de la Formule 1, James Vowles a tenu à saluer l’attitude de Lewis Hamilton après la perte du titre en 2021 face à Max Verstappen.

La saison 2021 s’est conclue dans des circonstances encore largement débattues. Arrivés à égalité de points à Abu Dhabi, Hamilton et Verstappen se disputaient le titre lors de la dernière course.

En tête de l’épreuve, le Britannique semblait en route vers une huitième couronne lorsque la voiture de sécurité est intervenue après l’accident de Nicholas Latifi.

Dans les derniers tours, le directeur de course de l’époque, Michael Masi, a pris la décision controversée de ne laisser se dédoubler que les retardataires situés entre Hamilton et Verstappen, plutôt que l’ensemble du peloton, afin de relancer la course.

Une décision déterminante : chaussé de pneus plus frais, Verstappen a pu dépasser Hamilton lors du dernier tour pour s’adjuger la victoire et son premier titre mondial.

Encore aujourd’hui, le Grand Prix d’Abu Dhabi 2021 continue d’alimenter les débats sur la gouvernance sportive et l’équité en Formule 1. Mais pour James Vowles, au-delà de la controverse, c’est l’attitude de Lewis Hamilton qui reste un exemple. Dans la défaite comme dans la victoire, le Britannique a, selon lui, incarné les valeurs d’un champion bien au-delà du résultat final.

Présent à l’époque chez Mercedes en tant que directeur de la stratégie, James Vowles a été témoin direct de cet épisode. Invité de l’émission "A Lesson With", il met en avant la réaction d’Hamilton dans un moment particulièrement difficile.

"Vous m’avez demandé pourquoi je place Lewis à ce niveau, et son sens du fair-play en fait partie. Je suis sûr que vous avez déjà vécu des situations dans votre vie, moi aussi, où vous n’arrivez tout simplement pas à accepter ce qui s’est passé."

"Mais ce n’était pas son cas après la course. En réalité, il est devenu l’un des leaders les plus forts au sein de l’équipe, celui qui nous a tous rassemblés à un moment qui était le plus difficile pour nous."

Un comportement qui, selon Vowles, dépasse le simple cadre sportif : "C’est ça, un vrai champion, indépendamment de ce qui se passe en piste, de l’injustice. C’est ça, un vrai champion."

Malgré les circonstances, Vowles insiste également sur la performance globale de Verstappen au cours de la saison.

"Nous ne devons pas négliger le fait que Red Bull et Max étaient là à se battre pour le championnat. Et même si l’on retirait Abu Dhabi, il aurait gagné le titre dans ce cas."

Une manière de replacer ce dénouement dans un contexte plus large, celui d’une saison exceptionnellement disputée entre deux pilotes au sommet de leur art.