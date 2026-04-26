BYD en discussions avec la Formule 1 pour une future entrée

Le constructeur automobile chinois BYD a confirmé avoir entamé des discussions avec le PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali, au sujet d’une possible candidature pour rejoindre la discipline à l’avenir.

Dans le cadre de l’actuel Accord Concorde, la grille est limitée à 12 écuries maximum. Avec l’arrivée de Cadillac comme 11e équipe depuis cette année, la concurrence s’intensifie désormais pour la dernière place encore disponible... si un appel d’offres est bien lancé.

Leader mondial des véhicules électriques en volume, BYD a récemment dépassé Tesla. Dans un contexte où la Formule 1 poursuit son électrification progressive - à moins qu’un retour en arrière ne s’opère en 2027 puis en 2031 - le moment semble particulièrement opportun pour une marque de ce profil de manifester son intérêt pour le championnat.

De plus, la Chine s’est imposée ces dernières années comme un marché clé du sport automobile, ce qui conférerait à BYD un avantage stratégique non négligeable en cas de candidature face à d’éventuels concurrents.

Présente au salon automobile de Pékin, la vice-présidente du groupe, Stella Li, a confirmé que des échanges avaient bien eu lieu avec les plus hautes instances de la F1 : "Nous avons rencontré Stefano Domenicali à Shanghai lors du Grand Prix de Chine. Nous entretenons une relation chaleureuse et sommes en contact régulier."

Pour Li, une entrée en Formule 1 relèverait d’un véritable rêve.

"J’adore la Formule 1 parce que tout tourne autour de la passion et de la culture, et les gens rêvent de piloter en Formule 1."

La dirigeante a également assuré que BYD étudiait sérieusement cette possibilité.

"Oui, nous en parlons. C’est une véritable opportunité de tester notre technologie."

Le constructeur sait toutefois qu’un tel projet nécessiterait un dossier particulièrement solide pour aboutir, au regard du temps qu’il a fallu à la famille Andretti et TWG Motorsports pour obtenir la validation de Cadillac.

Mais si BYD parvient à convaincre à la fois Domenicali et le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, la perspective d’une grille portée à 24 monoplaces pourrait rapidement devenir réalité.