Mercedes F1 : Russell a fait un pari en Q3, Antonelli a compris sa W16 trop tard

George Russell espérait certainement mieux des qualifications au Japon.

Le pilote Mercedes F1, qui roulait non loin des McLaren F1 en essais libres, s’est retrouvé distancé par les deux MCL39, sans trop de surprise, mais aussi battu par Max Verstappen et Charles Leclerc.

Sa 5e place sur la grille lui laisse un goût amer.

"Je suis vraiment déçu de la cinquième place, car je me sentais bien tout le week-end."

"Il a fait un peu plus frais en Q3, j’ai essayé une autre solution avec les pneus, mais ça n’a pas marché. C’est frustrant, mais ça aurait pu être pire."

"La cinquième place n’est pas un mauvais point de départ, et avec un peu de pluie demain, tout peut arriver."

"Nous sommes certainement bien là, ou presque, pour nous battre pour le podium, peut-être pas pour la victoire. Mais avec des conditions changeantes, qui sait ?"

Kimi Antonelli a fini juste derrière son équipier, à la 6e place de ces qualifications à Suzuka.

"Je ne vais pas mentir : lors des essais libres, j’étais perdu et je n’avais aucune confiance, principalement parce que j’avais vraiment du mal à progresser."

"Les qualifications ont été un grand pas en avant, mais je suis déçu d’avoir dû franchir un tel cap au dernier moment. C’était bien trop important comme pas à franchir et si je l’avais fait plus tôt, j’aurais pu aller un peu plus vite."