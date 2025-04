’Tout le monde est là au mérite’ : Russell salue le niveau global en F1

Avec la très bonne santé financière de la Formule 1 et les académies florissantes pour former de jeunes pilotes, le niveau de la grille en catégorie reine est très élevé. George Russell se félicite que l’argent ne soit plus au centre des besoins des équipes, ce qui les pousse à recruter des pilotes pour leurs capacités.

"C’est probablement la grille la plus performante que nous ayons jamais vue en Formule 1. Tout le monde est là au mérite. Le sport n’a jamais été aussi fort, donc vous n’avez pas besoin de ces ressources externes que certains pilotes apportaient dans le passé" a déclaré Russell.

"Il est maintenant du devoir du sport et de la FIA d’aider dès la base parce que - ce n’est pas un secret - c’est extraordinairement cher en karting et en Formule 4. Nous devons veiller à ce que les talents se manifestent dès le plus jeune âge et que ce ne soient pas seulement ceux qui disposent des ressources nécessaires entre sept et 17 ans qui aient leur chance."

Piastri rejoint les propos de Russell et pense que le soutien des équipes n’est pas étranger au talent des pilotes qui arrivent en Formule 1 depuis quelques années : "Je pense que je me fais l’écho de ce qu’a dit George. Je pense que, par rapport aux générations précédentes, le talent est aujourd’hui l’élément le plus important dont vous avez besoin."

"Dans le passé, cela n’a pas toujours été le cas. Je pense que d’autres facteurs entrent en ligne de compte. Comme George l’a dit, la voie vers la F1 est encore très... vous savez, il faut être au bon endroit au bon moment pour gravir les échelons. En fin de compte, il faut pouvoir remplacer quelqu’un sur la grille."

"La grille est incroyablement jeune aujourd’hui, il est donc plus difficile que jamais de se frayer un chemin. Mais je pense que, oui, le talent peut vous permettre d’accéder à la Formule 1 avec presque rien d’autre aujourd’hui. Et je pense que le soutien des équipes de F1 est plus important qu’il ne l’a jamais été."

"Je pense que le plafonnement des coûts a également été une bonne chose de ce point de vue, car pratiquement toutes les équipes de la grille sont en mesure de trouver tout l’argent dont elles ont besoin pour le développement, et elles ne comptent plus sur les pilotes pour l’apporter. Donc, oui, je pense que le sport est dans une très bonne position."