Vettel : L’adaptation ne se limite pas au pilotage pour Hamilton

Le quadruple champion du monde de F1 Sebastian Vettel a soutenu la nécessité d’accorder un temps d’adaptation nécessaire à Lewis Hamilton chez Ferrari, concédant que cela ne pouvait se faire rapidement.

Après avoir terminé cinquième à Bahreïn, Hamilton a longuement évoqué le long processus d’adaptation et la différence de pilotage pour Ferrari après avoir passé autant de temps chez Mercedes.

A Djeddah, le Britannique a passé encore davantage de temps sur le sujet.

Revenant sur les quatre premières courses de son ancien rival, Vettel a défendu Hamilton.

"Je pense que c’est évidemment un grand pas dans une carrière que d’aller chez Ferrari. C’est un changement de culture majeur et je pense qu’actuellement, l’accent est mis sur la course, la voiture, la façon dont elle se conduit, les sensations qu’elle procure, etc."

"Mais l’adaptation ne se limite pas à la conduite. Elle concerne aussi beaucoup de choses qui se produisent autour du pilotage."

"Donc, pour vous donner des exemples, le volant, c’est sûr ; il l’a adapté à ses goûts, mais ce n’est pas celui qu’il avait. Ces choses prennent du temps à s’adapter et cela fait appel à la capacité du cerveau, qui était en quelque sorte disponible par le passé, car tout était plus ou moins automatique. Donc, naturellement, cela prend un peu de temps."

Le principal point faible d’Hamilton reste les qualifications. Et c’est normal selon Vettel.

"Bien sûr, c’est là où vous devez être à votre maximum. Je sais qu’il a de très grandes ambitions et de très grandes attentes. Pour le moment, je sais qu’il n’est probablement pas satisfait de lui-même, de son niveau de compétitivité. Donc ça se répercute sur votre mental, mais il n’est évidemment pas le pilote le plus titré par hasard."

"Et il travaille, je crois, très dur pour corriger tous ces problèmes et retrouver toute la capacité de pilotage dont il a besoin pour atteindre un niveau qui lui convient."