Plus qu’un V10, les pilotes de F1 voudraient du poids... en moins

La F1 a mis sur pause pour le moment le retour d’un moteur V10 ou V8 atmosphérique.

Des discussions ont eu lieu récemment mais les motoristes ont décidé de voir ce que vont donner les règles de 2026 pour éventuellement avancer un nouveau moteur à 2029. Sinon, ce sera au mieux pour 2031.

A Djeddah, les pilotes ont été interrogés sur ce report. Sont-ils déçus ? Sont-ils impatients ?

"Évidemment, ce serait agréable, je pense, pour la plupart des pilotes d’avoir ce genre de moteurs dans nos F1," confie Alex Albon pour Williams F1.

"J’ai grandi en découvrant la Formule 1 à cette époque, 2003 et 2004, et le son était emblématique. Clairement. Et le poids, bien plus léger. Mais cela va prendre du temps. De nombreux constructeurs ont beaucoup investi dans cette nouvelle réglementation pour les années à venir, donc j’espère que nous pourrons y revenir plus tard. Mais pour l’instant, on verra."

A-t-il déjà pu conduire une ancienne Williams avec un V8 ou un V10 ?

"Non, j’ai conduit une très vieille F1 avec un V6 turbo des années 80, qui n’était pas très agréable à conduire. Ce n’était pas terrible et j’ai failli la crasher ! Mais oui, piloter une Williams V10 ne me dérangerait pas. Je pense qu’il serait intéressant de savoir, avec les carburants renouvelables et tout ça, où on peut aller. Seb Vettel avait démontré que cela pouvait fonctionner."

Pour Oliver Bearman, pilote Haas F1, ce n’est pas le moteur le souci.

"Le point de friction pour les pilotes, c’est le poids. Il semble augmenter chaque année. Même l’année prochaine, avec une voiture relativement plus petite, la réduction de poids ne sera pas vraiment importante. Et si on regarde les voitures d’il y a 10 ou 11 ans – avant la réglementation V6 – elles étaient tellement plus légères. C’est ce qui les rend agréables à conduire. Bien sûr, si on peut avoir des V8 et des V10 ou autre, et le faire de manière durable, alors c’est parfait. La F1, c’est avant tout l’introduction de nouvelles technologies sur la route et la démonstration du potentiel des machines et de l’homme. L’efficacité des moteurs de F1 d’aujourd’hui est vraiment impressionnante. Mais si on pouvait avoir cette voiture 100 kilos plus légère, ce serait génial."

Gabriel Bortoleto a un autre avis et n’est pas du tout nostalgique. Il faut dire que le pilote brésilien est avant tout un futur pilote Audi F1, qui arrive dans le sport grâce aux règles 2026.

"Le monde avance. Il faut regarder vers l’avenir. Revenir au V10 : je ne pense pas que ce soit la meilleure solution pour la durabilité. Audi est très attaché à la réglementation actuelle. Ils en ont discuté. Je pense simplement qu’on ne peut pas regarder en arrière. Le son était peut-être cool, mais il faut penser à autre chose."