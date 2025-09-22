Marko : le Grand Prix de Singapour sera ’un test décisif’ pour Red Bull

Helmut Marko, le consultant motorsport de Red Bull, n’a pas caché sa joie de voir Max Verstappen s’imposer à Bakou. Il attribue cette victoire notamment à la stratégie, qui a été bien gérée tout au long de la course pour ne pas se mettre en danger face à la concurrence.

"Toute l’équipe a fait un excellent travail. C’était plus une partie d’échecs qu’une course. Nous avons toujours regardé où se situait la concurrence au moment des arrêts. Le choix des pneus a également été déterminant" a déclaré Marko.

"Comme nous avons commencé avec les pneus durs, nous avons pu réguler le rythme. Ensuite, il ne restait plus qu’à maintenir notre position et à veiller à ce que rien ne se passe. Max a été souverain. Il a fait exactement ce que nous lui demandions."

L’Autrichien s’interroge sur les capacités de titre de Verstappen, et il pense surtout que l’équipe de Milton Keynes est de retour dans la course à de bons résultats. Il attribue une partie du mérite à Laurent Mekies, le nouveau directeur de l’équipe.

"Les deux dernières courses de Max ont été extraordinaires. L’espoir renaît ! Le principal enseignement de Bakou est que Monza n’était pas un événement isolé. La tendance est bonne alors que ce n’est pas le même type circuit, pas tellement similaire, et nous avons rencontré des difficultés ici ces deux dernières années."

"Cela montre que la voiture a fait un grand pas en avant, la fenêtre de performance est plus large, mais aussi la façon de régler et d’aborder le week-end : nous avons une approche différente, dont nous avons déjà discuté, et qui fonctionne."

"Des innovations ont été mises en place et toutes eu un effet positif. Mekies est un excellent ingénieur, ils se sont appuyés non seulement sur les données de simulation, mais aussi sur l’expérience de course de tous les membres. Résultat : nos vendredis sont bien meilleurs et cela définit la suite."

Cependant, Marko ne veut pas penser à un titre des pilotes avant de voir si Singapour sera un retour à la réalité : "Singapour sera un test décisif. Il n’y a pas que l’appui aérodynamique élevé, il fait toujours très chaud, ce que notre voiture ne semble pas apprécier."

"Ce sera donc la véritable référence de là où nous sommes. Je pense que c’est ce qui explique l’optimisme d’Andrea Stella pour les chances de Max. J’espère que ce sera le cas, mais j’y réfléchirai après Singapour. Si nous sommes compétitifs à Singapour, alors peut-être pourrons-nous commencer à rêver."

Marko a nénamoins souligné que la présence constante de Max Verstappen et son soudain retour en forme ébranlaient McLaren.

"Il est rare qu’un pilote McLaren ne termine pas la course. Mais je dis toujours : il faut être au plus près d’un rival pour le rendre nerveux."

Le championnat constructeurs pourrait mieux se terminer qu’en 2024 selon lui, avec une place de vice-champions encore à portée : "Au classement des constructeurs, la deuxième place est même à nouveau à portée de main grâce à Yuki qui progresse aussi en course."

"Maintenant, place à Singapour, où nous n’avons pas encore eu d’expérience positive récemment. C’est la seule course que Max n’a pas gagnée. On verra bien ce que ça donne là-bas."

Nul doute que Sergio Pérez, vainqueur en 2022 sous les couleurs de Red Bull sur le circuit de Marina Bay, appréciera cet oubli (volontaire ?) de Helmut Marko.