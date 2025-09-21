Consigne ratée chez Ferrari : Hamilton ’demande pardon’ à Leclerc qui rumine une erreur

Ferrari n’a pas connu une course très brillante à Bakou, avec Lewis Hamilton et Charles Leclerc aux 8e et 9e places à l’arrivée.

Le fait de course est finalement que la Scuderia a tenté sans succès d’échanger les positions de ses pilotes dans le dernier tour du Grand Prix d’Azerbaïdjan.

L’ingénieur de course de Lewis Hamilton lui a demandé de laisser passer son équipier alors qu’ils accéléraient vers la ligne d’arrivée. Bien que Hamilton ait ralenti, il a tout de même franchi la ligne d’arrivée devant l’autre voiture de l’équipe.

Ferrari a donné cet ordre après que Charles Leclerc ait été invité à laisser passer Hamilton plus tôt dans la course. Les deux pilotes ont adopté des stratégies différentes, Hamilton s’arrêtant plus tard dans la course pour changer ses pneus et passer à des pneus médium, et l’équipe a inversé l’ordre de course dans l’espoir que Hamilton puisse dépasser les voitures qui le précédaient.

"Charles, nous voulons inverser les voitures dans le premier virage et laisser Lewis essayer avec les pneus médium," a dit Bryan Bozzi, l’ingénieur de course de Leclerc. Leclerc a rapidement ralenti dans le premier virage et laissé passer Hamilton.

Cependant, il n’a pas réussi à progresser et a entamé le dernier tour en huitième position, devant son coéquipier. Bozzi a alors informé Leclerc qu’il allait reprendre sa position.

"Nous allons échanger nos places à la fin du tour, dans la ligne droite principale, si Lewis ne dépasse pas," a déclaré Bozzi à Leclerc au début du dernier tour. Alors qu’il accélérait pour la dernière fois à la sortie du virage 16, Bozzi a répété : "Lewis te laissera passer dans la ligne droite principale."

Ricardo Adami, l’ingénieur de course de Hamilton, lui a dit : "Tu peux laisser passer Charles, il est à une seconde et demie derrière toi", et lui a demandé de faire attention à Isack Hadjar, qui les suivait en dixième position.

"C’est le dernier tour," a déclaré Adami. "Derrière Charles, il y a Hadjar, à deux secondes, et Charles à une seconde et demie. Laisse-le passer."

Hamilton a ralenti à l’approche de la ligne d’arrivée, mais pas assez et il battu Leclerc de 0,464 seconde...

"J’étais plus rapide, mais Charles a eu la gentillesse de me laisser passer. À la fin, j’ai reçu le message très tard, et j’étais concentré sur la voiture devant moi. Même s’il y avait 0,001 % de chances de dépasser, j’avais encore bon espoir, j’ai ensuite réduit ma vitesse et j’ai même freiné, mais nous avons raté notre coup de quatre dixièmes, ce qui a rendu les choses encore plus difficiles pour moi. Je vais donc demander pardon à Charles à la fin de l’interview."

Leclerc n’était pas trop contrarié a priori par l’incident.

"Très honnêtement, on parle d’une huitième et d’une neuvième place, donc ce n’est pas ce à quoi je vais penser en rentrant à la maison. Je vais penser à la performance correcte en rentrant à la maison, et je dois prendre ma part de responsabilité."

"C’est une grosse part de responsabilité sur un week-end aussi mauvais que celui-là, car en qualifications on avait le potentiel d’aller en première ligne. Peut-être pas de faire la pole, mais la première ligne, et on n’était pas au rendez-vous à cause de mon erreur en début de Q3. Ca me fait partir dixième et après oui, je ne pense pas qu’il y avait beaucoup mieux à faire en course, c’était à pile ou face et il fallait tomber sur la stratégie sur laquelle étaient le plus de voitures rapides, malheureusement je suis tombé sur la stratégie où j’avais Liam devant moi, qui n’avait pas un rythme super bon mais une très bonne vitesse de pointe, et c’était impossible de doubler."

"Donc c’est un peu frustrant comme course car j’ai été derrière Liam pendant une bonne partie. Mais pour Lewis ce n’est pas un gros problème, on se met d’accord sur la manière dont on veut travailler ensemble quand il y a des swap comme ça, on s’était mis d’accord pour rendre la position, mais aujourd’hui ce n’est pas ce sur quoi je me concentrerai."

La performance de Ferrari reste donc le principal souci. Après un super vendredi, ce fut la catastrophe.

"Un résultat un peu décevant au final. J’ai progressé. Mon rythme était globalement bon. J’ai tout donné, j’étais nettement meilleur, beaucoup plus à l’aise dans la voiture," reprend Hamilton.

"Il était difficile aujourd’hui de rattraper les voitures très rapides. Il est évident que les qualifications sont très importantes, et nous avons raté notre coup. Williams s’est qualifié et a terminé là où elle a commencé ou presque. Mais il y a beaucoup de points positifs à retenir, c’est certain. Il y a beaucoup à tirer de ce week-end, et j’essaierai d’en tirer parti pour le prochain."

"J’ai choisi de rouler longtemps et j’espérais qu’il y aurait une voiture de sécurité, mais il n’y a rien eu. Malheureusement, cela s’est produit souvent cette année. Nous n’avons tout simplement pas vu d’incidents, et tout le monde est dans ce train DRS pour passer le temps."

"Mais je pense aussi que notre choix de réglages à la fin, la procédure d’exécution, lors des qualifications n’était pas génial, ce qui nous a mis dans une position où nous nous battions pour la huitième et la neuvième place, ce qui n’était pas ce que nous avions prévu. Si nous avions optimisé le week-end, je pense que nous aurions été légèrement mieux classés, peut-être quatrième et cinquième."

Finalement il n’y a que Mercedes F1 qui a réussi à faire un peu mieux en course.

"Surpris non, on sait à quel point ils sont forts dès qu’il fait froid," conclut Leclerc.

"Aujourd’hui, ça n’a pas manqué, comme hier en qualifications, ils ont réussi à mettre les pneus dans la bonne fenêtre. Williams était aussi très rapide avec ces températures, c’est ce que je disais hier, ce sont les deux équipes qui arrivaient à faire fonctionner les pneus. On a perdu un peu de température vers la fin et c’était compliqué, mais ils ont fait un super boulot."