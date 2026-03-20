Pourquoi Red Bull a autorisé Verstappen à courir aux 24 Heures du Nürburgring

Le directeur de Red Bull, Laurent Mekies, a expliqué pourquoi l’écurie a accepté de laisser Max Verstappen participer cette année aux 24 Heures du Nürburgring, une épreuve mythique disputée sur la redoutable Nordschleife.

La participation du quadruple champion du monde de Formule 1 a été confirmée officiellement cette semaine. Verstappen prendra le départ de la classique d’endurance allemande lors du week-end des 16 et 17 mai. Avant cela, il participera également à une épreuve de préparation du championnat Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) dès demain, entre les Grands Prix de Chine et du Japon.

L’an dernier, Verstappen avait déjà goûté au tracé surnommé "l’Enfer Vert" en remportant une course GT3 sur la Nordschleife aux côtés de son équipier Chris Lulham, avec une Ferrari 296. Cette fois, il s’alignera aux 24 Heures au volant d’une Mercedes‑AMG.

Interrogé sur la décision d’autoriser son pilote vedette à disputer l’une des plus grandes courses d’endurance au monde en plein milieu de la saison de F1 - entre les Grands Prix de Miami et du Canada - Mekies a expliqué que la passion de Verstappen pour la compétition automobile avait largement pesé dans la balance.

À la question de savoir combien d’efforts de persuasion il avait fallu au Néerlandais pour obtenir l’autorisation de Red Bull, Mekies a balayé l’idée d’un débat difficile.

"Il n’a pas vraiment eu besoin de nous convaincre. Il suffit de discuter quelques minutes avec Max et on voit son visage s’illuminer, ses yeux s’illuminer lorsqu’il parle de voitures de course. Peu importe le type de voiture. C’est fantastique."

Le Français estime même que ces escapades hors de la F1 ont un effet bénéfique sur son pilote.

"Nous l’avons vu l’an dernier. Il l’a fait plusieurs fois entre deux courses. On pourrait penser que cela lui prend de l’énergie, mais en réalité il revient sur les circuits avec encore plus d’énergie."

Pour Mekies, cette passion pure pour le sport automobile est une qualité rare et précieuse.

"Il est amoureux de ce sport, et c’est un excellent rappel pour nous tous que nous sommes avant tout des fans de sport automobile. Max est un fan de sport automobile et il adore passer ses week-ends libres à courir."