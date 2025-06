Stroll rassure sur son poignet et explique sa colère dans le garage à Barcelone

Lance Stroll affirme vouloir garder confidentiels ses problèmes de santé au poignet avant son retour au Grand Prix du Canada, et reconnait avoir ressenti de la frustration dans le garage après les qualifications en Espagne.

Le Canadien s’est retiré du Grand Prix d’Espagne après son élimination en Q2, invoquant des douleurs aux poignets, initialement contractées en 2023. Stroll a subi une nouvelle intervention peu après son forfait.

Après avoir testé une ancienne F1 en France plus tôt cette semaine, il a été autorisé à revenir à Montréal, où il est resté discret sur sa blessure et son aggravation ces derniers mois.

"Ça m’a gêné pendant quelques semaines à Imola, à Monaco, puis à Barcelone, ce fut vraiment brutal tout le week-end. J’ai subi l’intervention et j’ai roulé cette semaine et je me sentais plutôt bien, donc je suis confiant que ça ira."

"C’est juste la vieille blessure que j’avais il y a deux ans. Elle a recommencé à me gêner et… oui… alors… je viens de régler ça."

"En tant qu’athlète, quel que soit son sport, je pense qu’il faut toujours essayer de surmonter la douleur et l’inconfort autant que possible pour obtenir un bon résultat à la fin du week-end. Dans cette situation, j’étais en difficulté et j’essayais de persévérer, mais je ne me sentais plus capable de continuer ; j’avais l’impression que les dommages s’aggravaient et que je devais prendre des mesures plus sérieuses."

"C’est le problème : je ne veux pas vraiment entrer dans les détails de ce que j’ai dû faire ni comment, car il s’agit de ma vie privée et j’aime préserver cette confidentialité."

"Mais tout ce que je peux dire, c’est que je me sens beaucoup mieux. J’ai hâte au week-end de course. Être ici à Montréal est toujours spécial. Je garde de bons souvenirs de chaque course, de bons résultats au fil des ans, des résultats qui comptent pour moi. J’adore revenir ici devant mon public et j’ai hâte au week-end."

Quant à sa colère dans le garage, Stroll l’admet : "Oui, j’étais frustré, c’est sûr. Frustré par mon poignet et les trois dernières courses depuis Imola, et cela me gênait dans mon pilotage."

"Je savais donc que dimanche serait compliqué, probablement impossible, et à ce moment-là, j’étais assez frustré."

"Mais rien contre l’équipe ou des membres en particulier. C’était contre ma blessure."