Lawson a pris quelques conseils de la part de Ricciardo pour réussir au Canada

Liam Lawson a révélé les conseils reçus de Daniel Ricciardo avant son premier Grand Prix du Canada.

Lawson court sur le circuit Gilles Villeneuve pour la première fois ce week-end, n’ayant disputé la seconde moitié de la saison de F1 en 2023 et 2024.

Ricciardo est un vainqueur à Montréal, ayant remporté une victoire surprise en 2014 pour sa première victoire en Grand Prix après un dépassement dans les derniers instants sur Nico Rosberg.

Il s’était qualifié cinquième l’an dernier pour ce qui allait être son dernier Grand Prix du Canada et a partagé quelques conseils avec Lawson.

"C’est rassurant de savoir que la voiture était rapide ici l’an dernier, mais en même temps, on regarde souvent les résultats de l’an dernier, et pour être honnête, ils ne se répètent pas souvent," a déclaré Lawson ce jeudi à Montréal.

"Donc, sur des pistes où nous n’étions peut-être pas très bons, nous l’avons été cette année, et vice versa."

"Ça a l’air sympa, et j’en ai d’ailleurs parlé à Daniel la semaine dernière, et il me dit qu’il l’a adoré."

"Il m’a conseillé d’utiliser beaucoup de vibreurs, c’est probablement le principal avantage à prendre, c’est un peu unique par rapport à la plupart des pistes que nous empruntons."

"Ça peut être assez bosselé, et évidemment, il y a beaucoup de vibreurs, donc c’est quelque chose que nous apprécions tous."

"C’est un circuit qui crée de la compétition, et la présence de doubles zones DRS crée toujours cela, avec de grandes zones de freinage, et la météo aussi."

"Ça a l’air bien niveau météo pour le moment, mais par le passé, ça a changé très vite, donc il faut être au top."