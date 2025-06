Bortoleto : la Sauber est ’plus prévisible’ grâce à ses évolutions

Gabriel Bortoleto a confirmé que les évolutions apportées en Espagne par Sauber F1 ont été efficaces, et il souhaite maintenant confirmer que ces nouvelles pièces fonctionnent sur d’autres tracés. Au Canada, il pense pouvoir faire mieux et se rapprocher du top 10.

"C’était un pas en avant. On a vu que la voiture a progressé, on va voir ce qu’on peut réussir ce week-end. Chaque piste est différente, on va essayer de tout maximiser, le peloton est très serré et chaque millième peut faire la différence. Ca peut nous mettre dans une bonne position en qualifs et en course, on va essayer de faire au mieux" a déclaré Bortoleto.

"La voiture est bien plus prévisible, on peut mieux suivre les autres, et on a fait un pas en avant dans ce sens. Félicitations à l’équipe pour cela car ce n’est pas un travail facile d’apporter une évolution qui fonctionne comme ça a été le cas. Mais ce n’est qu’un circuit et on doit continuer à travailler pour maximiser ce package et être plus proche des points."

Interrogé sur la possibilité pour Nico Hülkenberg et lui d’inscrire des points à Montréal, le Brésilien est convaincu que c’est possible, et il espère débloquer son compteur en carrière : "C’est difficile à dire mais je dirais oui. C’est toujours très serré dans le peloton."

"Et je pense qu’en ayant une meilleure voiture, ce qui est le cas, on va se battre pour d’autres choses. Mais on sait qu’il y a quatre équipes qui doivent y être, deux places pour des points et on doit tout faire parfaitement pour avoir ces points. Et j’espère que je pourrai marquer mes premiers points !"

Les devoirs médiatiques sont lourds en F1

Alors qu’il fait le bilan de son début de saison, Bortoleto est satisfait de son niveau de performance, mais révèle qu’un autre point le met en difficulté : "Honnêtement, je pense que tout s’est bien passé jusqu’à présent. J’ai pu m’adapter aux nouveaux circuits."

"Je pense que j’ai un coéquipier très fort, donc c’est aussi une bonne référence pour voir de nouveaux circuits et apprendre de nouvelles choses. Mais je ne pense pas que les nouveaux circuits soient le sujet le plus important pour les débutants."

"Je pense qu’il y a d’autres choses un peu plus compliquées dans une saison de débutant, comme les médias. En F2, il n’y a rien de tout cela. En gros, vous arrivez sur le circuit le jeudi, vous parlez à vos ingénieurs, vous avez votre temps libre, vous ne pensez qu’à la course, et c’est tout."

"En F1, vous avez tellement plus d’engagements à respecter, pour les sponsors, pour les médias. Cela ne veut pas dire que c’est une mauvaise chose. C’est juste que cela vous prend plus de temps que dans les autres séries. J’ai commencé à courir à l’âge de six ans, et depuis, disons, près de 15 ans, je n’ai jamais rien eu de tel auparavant."

"Pendant les quelques mois où j’ai couru en Formule 1, vous devez vous habituer à tous ces médias et à l’allocation de temps pour vous et pour les sponsors, tout en continuant à donner le meilleur de vous-même sur la piste. Je dirais que c’est le sujet le plus important pour les débutants."