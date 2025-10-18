Stroll prend une grosse pénalité sur la grille après son accrochage sur Ocon

Lance Stroll a écopé d’une lourde pénalité sur la grille du Grand Prix des États-Unis après son accrochage en sprint avec Esteban Ocon.

Dans les derniers tours de la course courte d’Austin, Stroll a tenté une attaque sur la Haas d’Ocon pour la 12e place au virage 1, mais a mal évalué sa manœuvre et a percuté l’arrière de la voiture d’Ocon.

Tous deux ont été éliminés sur-le-champ, la course s’étant terminée sous voiture de sécurité.

Stroll a été convoqué par les commissaires sportifs pour cet incident, ce qui lui a valu une rétrogradation de cinq places sur la grille du Grand Prix et deux points de pénalité sur sa superlicence.

Ceci porte le total de Stroll à sept pour la période de 12 mois.

Dans leur verdict, les commissaires ont constaté que "la voiture 18 (Stroll) a tenté un dépassement par l’intérieur de la voiture 31 (Ocon) dans le virage 1, mais a mal évalué le point de freinage et est entrée en collision avec la voiture 31."

"Les commissaires estiment que le pilote de la voiture 18 est entièrement responsable et appliquent une pénalité en conséquence. Le pilote à pénaliser n’ayant pas terminé la course, une pénalité sur la grille équivalant à une pénalité de temps de 10 secondes est infligée."