Antonelli est frustré malgré le point de la huitième place dans le Sprint
Le pilote Mercedes F1 a perdu du temps dans le chaos du départ
Andrea Kimi Antonelli a terminé huitième du Sprint d’Austin, profitant d’une bataille avec Oliver Bearman qui a pénalisé le pilote Britannique. Le pensionnaire de Mercedes F1 espérait profiter davantage de l’accrochage entre les McLaren, Nico Hülkenberg et Fernando Alonso.
L’Italien regrette d’avoir choisi l’extérieur, qui semblait être la meilleure idée en premier lieu mais l’a forcé à éviter la McLaren de Lando Norris en perdition, et lui a fait perdre du temps.
"C’était dommage, le départ. Beaucoup de pilotes sont allés à l’intérieur et j’ai choisi l’extérieur, ce qui semblait bien. Mais avec le contact, j’ai dû éviter une voiture, Norris ou Piastri, et je suis sorti de la piste" a déclaré Antonelli.
Antonelli ne veut pas se formaliser de cette petite frustration et se contente du point arraché au terme de ce Sprint, et il passe à la suite du week-end : "C’était dommage, mais je vais maintenant me concentrer sur la qualification."
