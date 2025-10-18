Septième du Sprint, Tsunoda a ’pris un risque’ qui a payé au départ

Yuki Tsunoda a terminé septième du Sprint à Austin, après avoir pris le départ en 18e position. Le pilote Red Bull a fait un premier virage audacieux qui lui a permis de rester à l’intérieur et d’éviter l’accrochage entre les McLaren devant lui.

"C’était bien, freiner plus fort que les autres voitures à l’intérieur au premier virage était le plus gros risque que j’ai pris, et ça s’est ensuite ouvert devant moi. J’ai ensuite pris l’aileron de Nico et ça n’a pas aidé ma performance" a déclaré Tsunoda.

Mais bien qu’il ait gardé l’aileron de la Sauber sous sa RB21 pendant plusieurs virages, il a réussi à rester en piste et à se placer septième dès la sortie du chaos, pour aller chercher deux points.

"Ca valait le coup de prendre ce risque, je suis content de marquer des points et le rythme était présent sur les longs relais. Je dois donc juste faire mieux lors des qualifications."