Stroll a eu une conduite ’intolérable’ et doit s’excuser envers son équipe

Lance Stroll fait à nouveau l’objet de vives critiques pour son comportement.

Souvent raillé comme un « pilote payant » de longue date, le fils du propriétaire d’Aston Martin, Lawrence Stroll, avait un message clair à l’intention de son ingénieur après avoir franchi le drapeau à damier en 7e position lors de la course à domicile de l’écurie à Silverstone.

"Franchement, c’est la pire voiture de merde que j’aie jamais pilotée de ma vie," avait déclaré le Canadien de 26 ans à la radio.

L’ancien pilote de F1 Ralf Schumacher admet que les critiques envers Stroll sont parfois injustes.

"On nous reproche d’être souvent trop durs avec lui, et c’est peut-être vrai parfois, car nous avons vu qu’il faut être capable de piloter dans des conditions difficiles, et c’est ce qu’il fait."

"Difficile de dire s’il est bon ou mauvais, comparé à Fernando Alonso, qui a atteint un certain âge mais qui fait toujours un excellent travail."

En revanche, Schumacher critique ouvertement le comportement souvent grincheux de Stroll en dehors de la piste.

"Je dois dire que cette déclaration est très décevante, et honnêtement, c’est une question d’éducation."

"Il faut imaginer l’impact ! Les mécaniciens travaillent jour et nuit pour que ces deux-là puissent courir, et puis le fils du patron débarque et dit ça."

"Je dois dire que c’est totalement inacceptable, absolument impossible à tolérer. C’est inqualifiable et cela témoigne d’une mauvaise éducation. Je ne sais vraiment pas dans quel film il vit, mais c’est dommage de gâcher son propre résultat ainsi."

"C’était une grande fête à l’usine Aston Martin ; ils ont installé une grande tente devant l’usine. Ce sont des points importants pour l’équipe, qui s’accompagnent de primes importantes pour les mécaniciens et le personnel."

"Et quand celui qui gâche la course comme ça agit ainsi, il faut que son père lui dise : ’Assieds-toi, fiston, et présente tes excuses à l’équipe’."