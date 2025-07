Vettel aura-t-il une place au sein du nouveau management de Red Bull ?

Il est « peu probable » que Sebastian Vettel entre dans l’équation du nouveau management mis en place par Red Bull en Autriche et qu’il succède prochainement au Dr Helmut Marko chez Red Bull.

Le quadruple champion du monde et Marko, 82 ans, consultant de longue date en sport automobile de la marque, ont tous deux évoqué la possibilité d’un successeur ces derniers mois.

Mais la position de Marko, ainsi que son contrat jusqu’en 2026, semblent soudainement plus sûrs, l’Autrichien étant apparemment au cœur du dispositif, mis en place par Oliver Mintzlaff, qui a évincé Christian Horner.

Interrogé sur Vettel, Marko a récemment déclaré : "Il n’y a aucune raison de s’emballer. À un moment donné, bien sûr, nous devrons réfléchir à mon successeur."

"Il y a beaucoup de noms possibles, mais rien de concret, et aucune discussion concrète n’a eu lieu."

Néanmoins, Vettel vient de confier à l’émission Sport am Sonntag d’ORF que, bien que ses deux dernières équipes en Formule 1 aient été Ferrari et Aston Martin, il se sent toujours le plus proche de Red Bull.

Certains pensent même que l’Allemand regrette son passage de Red Bull à Ferrari en 2015.

"Je ne regrette pas ce transfert en lui-même," insiste désormais Vettel.

"Je pense que cela m’a apporté beaucoup d’expérience et de perspicacité."

Il a cependant quelques regrets mineurs quant à la manière dont son départ de Red Bull s’est déroulé.

"Je pense que l’aspect humain a été quelque peu perdu," a-t-il déclaré. Vettel, ajoutant qu’il avait "respecté de manière trop stricte certains accords."

Il semblerait qu’il fasse référence au fait qu’il ait caché son contrat avec Ferrari à des personnalités comme Marko, qui l’avait encadré et guidé dans son parcours vers la F1.

"Je pense qu’il aurait été plus digne de le dire simplement et peut-être de ne pas simplement appliquer cette clause."

"Néanmoins, j’ai passé de très bons moments et j’entretiens toujours d’excellentes relations avec tous ceux avec qui j’ai travaillé à l’époque."

"Les gens et les moments que nous avons partagés ensemble, et à quel point cela nous a soudés... Même si j’ai passé de très bons moments chez Ferrari par la suite, une grande partie de moi s’identifie encore à Red Bull et à Red Bull Racing."

Ralf Schumacher, consultant pour la télévision allemande Sky, estime maintenant qu’il est peu probable que Vettel enfile l’uniforme de Red Bull de sitôt et prenne un rôle.

"Je pense qu’il est peu probable qu’il soit chez Red Bull tout de suite, après ce qu’il vient de se passer. D’après ce que j’ai entendu, il a également reçu un ’non’ clair lorsqu’il a demandé s’il pouvait proposer ses services dans le cadre de la restructuration."