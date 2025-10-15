Stella est ’fier’ de faire gagner McLaren F1 en la construisant ’brique par brique’

Andrea Stella affirme que McLaren F1 n’en est encore qu’au tout début de son parcours sous sa direction. Arrivé en 2023 à la tête de l’équipe, il a mené son redressement avant de remporter le championnat des constructeurs en 2024, puis de défendre avec succès son titre cette année.

Le sacre le plus récent a même été décroché alors qu’il restait encore six manches à disputer. Malgré cette réussite impressionnante, l’Italien est convaincu que McLaren est encore loin d’avoir atteint son plein potentiel.

"C’est merveilleux, c’est le bonheur, c’est la fierté" a déclaré Stella à SiriusXM. "La fierté, car nous contribuons à l’héritage de l’écurie McLaren de Formule 1, après avoir remporté le championnat du monde des constructeurs l’année dernière, ce qui semblait presque incroyable lorsque nous avons commencé cette aventure."

"C’est une aventure encore très récente : cela ne fait que trois ans que nous avons commencé et nous avons déjà remporté deux titres dans le championnat des constructeurs. C’est formidable de voir tous ces trophées s’ajouter petit à petit à la collection de McLaren."

"Je suis donc particulièrement fier lorsque je regarde les choses sous cet angle, d’un point de vue historique, et je veux simplement partager cela avec l’équipe. Tout cela a été rendu possible grâce aux hommes et aux femmes de McLaren et au fait qu’ils ont voulu embrasser cette aventure."

"C’était finalement leur choix et ils l’ont fait, en s’engageant avec dévouement, avec conviction, avec l’idée que nous devions profiter de l’aventure étape par étape et nous assurer de continuer à construire chaque jour sans regarder trop loin devant nous. Si nous ajoutons simplement une brique chaque jour à la construction, nous irons très loin."

Alors que McLaren creuse encore davantage l’écart cette saison, malgré le fait qu’il s’agisse de la dernière année du règlement actuel, Stella estime que l’approche audacieuse adoptée par l’écurie pour sa nouvelle voiture est souvent négligée.

"Nous nous concentrons sur le parcours, nous nous concentrons sur la construction d’une brique chaque jour, afin que vous ne pensiez pas trop à la destination finale."

"L’année dernière, à un moment donné, nous avons réalisé que nous pouvions devenir champions, nous l’avons reconnu et nous avons continué à construire. Cette année, nous avons réalisé que la voiture était encore plus compétitive, mais nous nous sommes concentrés sur une course à la fois."

"Pour moi, une étape clé a été le fait que l’année dernière, lorsque nous avons dû nous pencher sur la voiture pour 2025, nous avons décidé d’être courageux et d’opter pour l’innovation dans pratiquement tous les domaines, même si cette McLaren 2024 était déjà une voiture assez compétitive."

"Je dois donc saluer le courage de notre département d’ingénierie, car certaines des solutions que nous avons mises en œuvre remettaient en question nos connaissances de pointe."

"D’un point de vue conception ou fabrication, cela ne correspondait certainement pas à ce que nous voulions réaliser, mais cela a finalement donné une voiture fiable et rapide. C’était donc presque un tournant dont nous n’avons peut-être pas assez parlé, mais dont tout le monde chez McLaren devrait être très fier, à mon avis."