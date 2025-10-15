Stroll : Être pilote de F1, c’est 95 % de mental et 5 % de physique

Dans un sport aussi exigeant que la F1, la performance ne se mesure pas uniquement à la force physique ou aux talents techniques. Ce qui fait réellement la différence entre un bon pilote et un grand champion, c’est la solidité mentale, la confiance en soi et la capacité à croire en son potentiel.

La confiance et la capacité à la garder sont alors cruciales pour réussir, et Lance Stroll, pilote pour Aston Martin, a révélé comment le mental est la clé pour des performances solides.

"Etre pilote de Formule 1, c’est 95 % mental et 5 % physique. Comme dans tout sport, il faut être prêt physiquement, mais il faut surtout avoir confiance en soi et croire en ses capacités" a déclaré Stroll.

"Je suis toujours curieux de savoir comment je peux m’améliorer mentalement et techniquement, et affiner ma préparation avant les week-ends de course. J’adore le travail mental et la psychologie autour du sport et de la course."

"Je pense qu’il y a différentes phases dans une carrière. Il y a des moments où tout est clair et simple, où on a l’impression d’avoir tout compris, et d’autres où ce n’est pas aussi limpide, et où il faut changer sa façon de faire les choses. Un travail mental constant est la clé pour tirer le meilleur de soi-même. Ce processus a été très important pour moi."

Dans la quête d’excellence, il est naturel de se concentrer sur les victoires, les trophées et les records. Pourtant, ce sont souvent les défaites, les erreurs et les épreuves qui nous enseignent le plus. C’est dans les moments de doute, de remise en question et de difficulté que se construit la véritable grandeur.

Celle-ci dépasse les résultats pour toucher au développement personnel, comme le rappelle le Canadien : "On peut parler des podiums et des pole positions, mais parlons aussi des défaites. Je pense que c’est dans ces moments-là qu’on apprend le plus sur soi, qu’on évolue."

"C’est là qu’on grandit vraiment en tant que personne, en tant qu’athlète, en tant que pilote, à travers ces difficultés. J’aimerais que chaque jour soit parfait, mais ce n’est pas la réalité du sport. Dans le sport, comme dans toute chose qu’on poursuit dans la vie, il y aura des hauts et des bas. Il faut l’accepter avant même de se lancer."

"Avant chaque saison, je me dis ’il y aura de bonnes journées et de mauvaises journées, et je dois l’accepter dès maintenant’. On aime tous les célébrations au champagne. Mais ce sont vraiment les moments difficiles, les périodes compliquées, qui nous apprennent le plus sur nous-mêmes et nous font grandir."

Dans un univers aussi rapide que le sport automobile, il est facile d’oublier de savourer le chemin parcouru. Mais prendre le temps d’apprécier chaque instant est essentiel pour trouver de la satisfaction dans la durée et pour rester connecté à sa passion, note Stroll.

"Je pense que nous sommes tous coupables de ne pas profiter suffisamment des bons moments, et qu’on passe vite à autre chose, comme si on se disait ’OK, suivant’. Mais c’est agréable parfois de prendre du recul, de savourer l’instant et de profiter du voyage."

"Parfois, vous n’êtes pas en position de signer la pole position. La voiture n’est pas assez rapide et vous vous qualifiez 10e, mais au fond de vous, vous savez que vous avez tout donné. Ces jours-là sont aussi satisfaisants."

"La grandeur vient de la préparation, du travail d’équipe, et de tout ce qui se passe en amont de ces moments. Le résultat final est spécial et procure une sensation incroyable, mais c’est tout ce qui se passe en coulisses qui rend ces instants possibles."

La Formule 1 peut donner l’image d’un sport individuel, centré sur le pilote et sa voiture. Mais il s’agit bien d’une compétition par équipe, avec un ensemble de compétences à la clé. La capacité à bien communiquer, à écouter et à partager les bonnes informations devient un levier majeur pour progresser et atteindre les sommets.

"La communication est fondamentale dans notre sport. Pour tirer le meilleur de soi-même, de la voiture, il faut aussi tirer le meilleur des personnes qui vous entourent et vraiment s’appuyer sur ce que chacun peut apporter pour vous aider à réussir."

"Une grande partie de cela concerne les réglages, le temps passé en dehors du circuit à discuter avec tous les membres de l’usine, à comprendre comment la voiture évolue, comment en tirer davantage, et ce qu’on peut changer pour y parvenir."

"Ce sont tous ces moments, toutes ces discussions hors de la voiture, qui font vraiment la différence selon moi. Quand on a tout ce qu’on souhaite derrière le volant, c’est là qu’on peut vraiment se surpasser."