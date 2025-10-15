Officiel : Mercedes F1 prolonge Russell et Antonelli pour 2026

L’écurie Mercedes F1 a enfin annoncé que George Russell et Kimi Antonelli resteront pilotes de l’écurie en 2026.

Russell entamera sa huitième saison en F1, sa 5e avec l’équipe allemande tandis qu’Antonelli est confirmé pour une deuxième année.

George et Kimi sont tous deux issus du programme junior de l’écurie, qu’ils ont rejoint respectivement en 2017 et 2019. George a remporté les titres GP3 et Formule 2 avant d’accéder à la F1. Après trois ans chez Williams, il a remporté cinq courses depuis qu’il a intégré l’écurie Mercedes.

Kimi, quant à lui, a remporté plusieurs championnats de Formule 4, le titre de Formule régionale et des victoires en Formule 2 avant de faire ses débuts en F1 au début de cette année. Depuis, il est devenu le troisième plus jeune pilote à monter sur le podium dans l’histoire de ce sport.

"La confirmation de notre line-up de pilotes n’était qu’une question de temps," commente Toto Wolff, PDG et directeur de l’écurie.

"Nous voulions prendre notre temps, mener les négociations correctement et nous assurer que tout le monde, de tous les côtés, soit satisfait. Je suis heureux que nous y soyons parvenus. George et Kimi ont prouvé qu’ils formaient un duo solide et nous sommes ravis de poursuivre notre aventure ensemble. Nous nous concentrons désormais sur les six dernières courses de l’année, alors que nous nous battons pour la deuxième place du championnat des constructeurs, et sur 2026 et une nouvelle ère en F1."

Avec cette annonce d’une prolongation ne mentionnant que le duo pour 2026, on ne sait pas si George Russell a réussi ou non à avoir obtenu un contrat pluriannuel comme il le souhaitait mais se dit "vraiment fier de poursuivre notre aventure ensemble."

"L’année prochaine marquera ma dixième année depuis que j’ai signé avec Mercedes en 2017. Jusqu’à présent, notre partenariat avec l’équipe a été long et fructueux, et j’ai hâte de voir ce que l’avenir nous réserve, d’autant plus que nous nous apprêtons à vivre l’un des plus grands changements réglementaires de l’histoire de ce sport l’année prochaine. Nous sommes tous extrêmement déterminés à faire de cette année un succès et, pour ma part, à tirer parti de ce qui a été ma meilleure saison en F1 à ce jour."

Kimi Antonelli a conclu en se disant "très enthousiaste à l’idée de poursuivre avec l’équipe."

"J’ai beaucoup appris lors de ma première saison en F1, tant dans les bons moments que dans les moments plus difficiles. Tout cela m’a rendu plus fort, non seulement en tant que pilote, mais aussi en tant que coéquipier. Je tiens à remercier Toto et tout le monde à Brackley et Brixworth pour leur soutien continu et leur confiance en moi."

"Notre objectif est désormais de terminer cette année en beauté et de décrocher la deuxième place du championnat des constructeurs, avant de nous concentrer pleinement sur 2026. Il nous reste encore beaucoup à accomplir lors de ces six dernières courses et nous allons tout donner."