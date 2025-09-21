Stella espère que ce week-end était ’un incident isolé’ pour Piastri

McLaren F1 a connu son pire week-end de la saison avec seulement six points inscrits à Bakou. Lando Norris a terminé septième après une qualification difficile et une course passée dans le ventre mou du peloton, tandis qu’Oscar Piastri a subi deux accidents en deux jours, en plus d’un départ chaotique.

Andrea Stella, le directeur de l’équipe, reconnait qu’il a été surpris de voir autant d’approximations de la part du leader du championnat, mais il est convaincu que ce n’est qu’un accident de parcours.

"Un week-end difficile dans l’ensemble pour Oscar. Les qualifications d’hier n’ont pas été brillantes et aujourd’hui, nous n’avons pas réussi à améliorer la situation. En fait, nous l’avons même aggravée, avec l’accident dans lequel Oscar a été impliqué" note Stella.

"Oscar a commis des erreurs inhabituelles. Espérons qu’elles se soient toutes accumulées lors de cette épreuve et que nous puissions désormais aborder le reste de la saison sereinement. "

"Je suis sûr qu’il va avoir tiré des leçons de ce week-end. Il est probablement le pilote le plus solide et le plus régulier jusqu’à présent, donc j’espère que ce n’était qu’un incident isolé pour lui et qu’il sera de retour en forme à Singapour."

Du côté de Norris, Stella pense que le manque de performance de la MCL39 a coincé son pilote dans le peloton : "Pour la course de Lando, il faut dire que nous ne lui avons pas donné une voiture assez rapide pour lui permettre de remonter le peloton et nous avons passé toute la journée dans le trafic."

"Nous sommes restés en piste le plus longtemps possible en espérant une Safety Car. Nous aurions pu faire mieux, nous aurions dû faire mieux, nous avons beaucoup appris. Nous allons repartir à zéro et recommencer à Singapour."

La course de Leclerc n’a pas été arrangée par un arrêt raté de 4"1, qui a brisé tout espoir de faire un overcut sur Liam Lawson et Charles Leclerc. Stella tempère les conséquences de cette erreur opérationnelle.

"Le pit stop en lui-même n’a pas fait de différence, car nous aurions fini à peu près dans la zone de Leclerc. Pour moi, le plus important à retenir est que la voiture n’était pas assez rapide. Avec une voiture assez rapide, je pense que nous aurions pu dépasser, puis avoir un peu d’air libre et enfin exploiter tout le potentiel de la voiture."

Une affirmation qui n’est toutefois pas correcte, car Norris est ressorti à 1"3 de Leclerc et à 2" de Lawson, lorsqu’il est arrivé au virage 2. Avec un arrêt de 2 secondes environ, comme McLaren sait les faire, il aurait pu ressortir devant la Ferrari, voire devant la Racing Bulls, et les bloquer au deuxième virage.

En conclusion, l’Italien considère que cette course est un rappel à l’ordre : "Dans l’ensemble, nous avons beaucoup de travail à faire pour être performants sur des circuits comme celui de Bakou, où les virages sont courts et où il y a beaucoup de freinages. Nous semblons perdre une partie de l’avantage dont nous disposons sur d’autres circuits."