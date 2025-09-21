Ferrari a ’perdu le week-end’ samedi mais ’la dynamique est positive’

Ferrari a inscrit seulement six points lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan, avec la huitième place de Lewis Hamilton et la neuvième de Charles Leclerc. Frédéric Vasseur, le directeur de la Scuderia, est évidemment déçu mais pense que le rythme de la SF-25 aurait pu permettre un meilleur résultat.

"Nous ne pouvons pas nous satisfaire d’une huitième et d’une neuvième place. Nous avons pris le départ derrière Norris et nous avons terminé derrière lui, c’est la réalité de ce circuit. C’était difficile de doubler" regrette Vasseur, qui pense que la course décevante était une conséquence d’une très mauvaise qualification.

"Nous avons eu un problème avec le moteur de Charles, que nous allons maintenant examiner, et même s’il était mineur, il a suffi à l’empêcher de dépasser en ligne droite, ce qui explique pourquoi nous sommes restés bloqués derrière Lawson. On aurait pu y passer la semaine"

"C’est sûr que c’est un week-end décevant pour nous, on avait un rythme excellent vendredi, de très loin notre meilleur vendredi de l’année. Puis c’est un peu parti en live en qualifs, on fait dixième et 12e et ça ne remonte pas, ou peu."

Les qualifications ont coûté très cher à Ferrari, comme l’explique le Français à Canal+ : "Je ne pense pas que ce soit sur la course qu’on ait raté quelque chose, quand je vois ce que fait Lando, qui était avec nous. Ce n’est pas là qu’on perd le week-end, c’est hier après-midi."

"Il est encourageant de constater que le rythme était là, mais frustrant de ne pas avoir su en tirer parti, car il y a deux aspects à prendre en compte : d’une part, la performance pure et, d’autre part, l’exécution. En termes de performances, nous avons fait un pas en avant après Spa, mais terminer 10e et 12e hier n’était pas ce que nous espérions."

"Nous devons maintenant comprendre ce que nous aurions pu mieux faire, car nous avons commis des erreurs et fait de mauvais choix. Je sais que Charles assume la responsabilité des qualifications, mais nous devons travailler sur notre exécution pour revenir plus forts."

Vasseur tempère néanmoins les difficultés de son équipe et rappelle que la performance pure n’est pas mauvaise : "Il faut qu’on mette les choses sur la table et qu’on reparte. Quand je dis ça je passe pour un fou, mais on est sur une dynamique de performance plutôt positive depuis Spa."

"Le problème c’est qu’on ne transforme pas ça en succès ou en podium, mais en performance pure on est dans la bonne direction. A Singapour il y aura d’autres conditions plus chaudes, une piste différente avec plus de charge aéro, et on repartira au combat."