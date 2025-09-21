Vowles s’émeut d’un premier podium ’extraordinaire’ avec Williams F1

James Vowles était un homme heureux après le podium de Carlos Sainz à Bakou. Le directeur de Williams a été vu avec les yeux embués quand l’Espagnol a franchi la ligne, et il a révélé un peu plus tard sur F1 TV à quel point ce podium était important pour lui.

"C’est extraordinaire. J’ai eu le plaisir de signer de nombreux podiums dans ma carrière, mais celui-là restera avec moi pour toujours. Il est très important pour moi, de là où l’équipe était, et dans cette aventure jusqu’où nous sommes. Carlos l’a totalement mérité, il a tout donné aujourd’hui" a déclaré Vowles.

Il assure toutefois ne pas avoir trop stressé pendant la course : "La chose bizarre à mon sujet est que je suis rarement nerveux pendant les courses. Je savais qu’on ne pourrait pas se défendre face aux deux Mercedes, mais on a réussi à en retenir une des deux."

Le Britannique est heureux pour Sainz, car les résultats de sa dernière recrue n’étaient pas ceux qu’il méritait selon son patron. Et il pense aussi que cela va aider Sainz à remettre sa saison dans une bonne dynamique.

"Je voulais qu’il ait ce bon résultat depuis le début de la saison, car je vois ce qu’il fait dans la voiture mais les choses ne se mettaient jamais dans l’ordre pour une raison ou une autre. Et vous connaissez les pilotes, les résultats aident à bâtir sa confiance, et c’est ce que je voulais pour Carlos."

"Il en avait besoin, et l’équipe en avait besoin. Cela montre au monde que c’est là où nous sommes, et nous sommes dans cette aventure ensemble. Et pour Carlos, c’est fondamentalement le résultat des décisions qu’il a prises l’année dernière."

Williams a travaillé comme il le fallait ce week-end pour construire son week-end et notamment réussir à bien gérer des pneus qui étaient difficiles à mettre dans la bonne fenêtre de fonctionnement. Vowles explique comment son équipe y est parvenue.

"Ce qu’on a fait ce week-end, c’est avoir une liste d’une dizaine de points pour faire fonctionner les pneus. Et je pense que ça a fonctionné, si l’on regarde la qualification. Le tour de Carlos n’était pas de la magie, il était rapide car on a mis les pneus dans une bonne situation."

Il a aussi apprécié voir Alex Albon au pied du podium pour fêter le résultat de son équipier : "C’est ce que j’aime dans cette équipe, c’est que c’est une vraie équipe. Et avant que je ne le voie, Alex a sauté sur la voiture et il était derrière moi après. Il veut que cette équipe ait du succès et il l’a célébré avec nous."

Commentant la course d’Albon, Vowles a des regrets mais se montre fataliste : "Il y a parfois des jours comme ça. Il avait clairement le rythme, nous l’avons vu tout au long du week-end, mais après cet incident en début de qualification, cela allait forcément être difficile."

"Il s’est néanmoins battu et a terminé près des points. Pour l’instant, j’ai hâte de retourner à l’usine lundi avec le trophée et de sentir l’ambiance exploser. Ce résultat récompense l’incroyable dévouement de l’ensemble du personnel, qui consacre une grande partie de sa vie à cette équipe."

Des difficultés à venir à Singapour ?

Williams semblait régresser en cours de saison, comme prévu par le fait que le développement était arrêté, mais le team a retrouvé des couleurs après la pause estivale, et son patron donne une raison à cela.

"Il y a eu une petite évolution que l’on a glissée, un mélange de développement. Mais on restait concentrés sur 2026, on l’a juste fait un peu différemment et je suis content que l’équipe ait réussi à le faire."

"Est-ce que je suis surpris ? Oui. Au début de l’année, je savais que ce serait serré dans le peloton. Mais être encore là, et nous offrir encore un peu d’air par rapport aux autres, c’est une belle récompense pour l’équipe qui donne tout."

Cependant, il craint que ce ne soit pas la même joie dans deux semaines, et il explique pourquoi la FW47 est à la peine sur les tracés à fort appui aérodynamique. En fait, elle emprunte un aileron arrière de sa devancière.

"Ma prédiction, et elle pourrait être totalement fausse, c’est qu’on sera en difficulté à Singapour. On aura l’aileron arrière chargé, et ce n’est pas ce qui est optimal sur cette voiture. Et pour être clair, c’est un aileron qui date de l’an dernier car on n’a pas investi sur ce type d’appui cette année."

"On ne sera pas derniers, mais on ne sera pas aussi bons qu’ici. Après ça, il y a de bons circuits pour nous. Abu Dhabi je pense, Las Vegas sera bon pour nous, le Brésil et le Mexique aussi, donc on n’aura d’autres opportunités de bon résultat."

Avec 29 points d’avance sur Racing Bulls, il admet que la cinquième place n’est pas définie, rappelant le double podium d’Alpine en fin d’année dernière : "On n’est pas à l’aise ! C’est ce que j’aime dans la Formule 1 moderne, c’est que c’est très serré, mais je serai à l’aise après Abu Dhabi quand ce sera fait."