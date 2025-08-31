Stella : De la joie et de la douleur pour McLaren F1 après le GP des Pays-Bas

Andrea Stella, le directeur de McLaren F1, était forcément très partagé au moment de commenter à chaud à l’arrivée ce Grand Prix des Pays-Bas.

L’Italien était évidemment ravi de la victoire d’Oscar Piastri mais aussi très déçu de l’abandon de Lando Norris, d’autant plus qu’il s’agit d’une panne mécanique. Cela rejette donc la faute sur McLaren, qui ne souhaitait absolument pas être l’arbitre indirect de la lutte entre ses pilotes.

Même si les abandons sur problème mécanique font partie de la course, c’est forcément frustrant pour Stella.

"Aujourd’hui, nous avons vécu les deux facettes du sport automobile. D’un côté, nous avons la joie et la satisfaction d’une nouvelle victoire pour McLaren et d’une victoire méritée pour Oscar, qui a réalisé un week-end très solide et impeccable."

"De l’autre, nous avons vécu la déception, la douleur et l’abandon. Lando était en lice pour la victoire, et le doublé McLaren était certainement possible aujourd’hui. Joie et douleur à la fois, mais c’est la course."

Que s’est-il passé sur la MCL39 de Norris ?

"Nous ne le savons pas encore, il serait injuste de spéculer s’il s’agit d’un problème de châssis ou de moteur."

"Nous sommes une équipe, nous roulons ensemble avec Mercedes, les responsabilités sont les mêmes. Nous allons analyser le problème et le résoudre, et nous repartirons au combat."

Norris peut-il encore prétendre au titre sans devoir compter un peu plus sur la chance ?

"Absolument aucun doute et aucune hésitation. Il reste 9 courses et des sprints. Je pense que nous verrons Lando donner le meilleur de lui-même, et il tentera de récupérer les points perdus aujourd’hui. Ce n’est pas idéal en raison d’un problème survenu sur la voiture, une situation que nous ne souhaitons pas."

"Nous aimerions offrir les mêmes chances aux deux pilotes, mais je suis sûr que Lando donnera le meilleur de lui-même et nous essaierons de récupérer les points perdus aujourd’hui de son côté."