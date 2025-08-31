Un podium ’irréel’ pour Hadjar qui révèle avoir été ’surpris’ par son rythme

Isack Hadjar a signé un podium retentissant aux Pays-Bas, son premier en carrière. C’est également le premier de Racing Bulls depuis le Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021, alors signé par Pierre Gasly, et c’est évidemment une joie immense pour le Français comme pour son team.

Après la course, il reconnaissait au micro de la FOM qu’il ne s’attendait pas à terminer troisième, mais il était surtout surpris d’avoir réussi à contenir durant toute la course la Ferrari de Charles Leclerc et la Mercedes de George Russell pour rester quatrième jusqu’à la casse moteur de Lando Norris.

"C’est un peu irréel, ce qui était le plus surprenant pour moi c’était de garder la quatrième place tout au long de la course. Malheureusement pour Lando, on a profité de son problème" a déclaré Hadjar, qui pensait initialement que la McLaren avait subi une crevaison.

"J’ai été intelligent sur la manière de défendre contre Charles pendant le premier relais, j’économisais dans le secteur 2 pour être très rapide dans le secteur 3 et protéger ma position. Je l’ai tenu pendant un bon nombre de tours, le rythme était là même s’il était rapide. Et j’ai fait exactement pareil contre Georges."

"L’objectif c’était de prendre des gros points, de mon côté je voulais garder ma quatrième position au départ. La fin de course était intense avec toutes les relances de Safety Car qu’il y avait. Ca ne voulait pas se terminer, et les derniers tours je les ai sentis, que ce soit physiquement ou émotionnellement c’était difficile de tenir."

Il assure néanmoins s’être détendu lorsque la fin de course approchait, et qu’il avait repoussé Russell à bonne distance : "Mais dans les trois derniers tours j’ai pu profiter, j’étais sous contrôle et quand j’ai franchi la ligne d’arrivée ça a rechuté, c’est que de la joie."

Hadjar se félicite d’avoir su contrôler sa course et d’avoir progressé tout le long, après une qualification quatrième : "Je n’ai pas fait d’erreur, la voiture était bonne tout le week-end et je suis très content de mon week-end car j’ai maximisé tout ce que j’avais, je n’ai pas fait d’erreur et je finis sur le podium, je suis très content pour mes gars."

Il ne réalise pas encore cet accomplissement : "C’est fou mais en même temps c’est quelque chose que je visualise depuis que je suis petit. C’est mon premier podium en F1, il arrive plus tôt que prévu. C’est une première étape et j’espère en faire plein d’autres."