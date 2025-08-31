Leclerc : un week-end ’d’enfer’ qui s’achève dans le mur à Zandvoort
Du mieux en course avant une attaque "pas réaliste" d’Antonelli
Charles Leclerc était en route pour une place dans le top 5 au Grand Prix des Pays-Bas quand il a été accroché par Andrea Kimi Antonelli. Le pilote Mercedes F1 a tenté l’intérieur dans le virage 3 au fort banking, et il est ensuite remonté vers la Ferrari qu’il a percutée.
La course du Monégasque s’est achevée ainsi, et il déplore une attaque qui n’avait pas réellement de chance de passer de la part de son jeune équipier, qui a surement payé ici un manque d’expérience.
"Je pense que Kimi a essayé de faire quelque chose qui n’était pas très réaliste. C’est toujours possible de se mettre à l’intérieur dans ce virage-là, mais avec l’élan en sortie on ne garde jamais la place. Il l’a essayé, je n’ai pas revu les images mais j’ai l’impression qu’il est allé à l’extérieur, il m’a touché et c’était la fin de ma course" a déclaré Leclerc.
Le double abandon de Ferrari dans le même virage vient clore un week-end catastrophique pour la Scuderia, alors que Frédéric Vasseur assumait le fait que le vendredi ait été le pire depuis son arrivée à la tête de l’équipe. Son pilote apprécie avoir vu du mieux en course, mais cela reste un faible motif de satisfaction.
"C’était un enfer ce week-end, des EL1 jusqu’à la course. Honnêtement, les choses allaient mieux en course, en termes de perfo c’était difficile et il fallait être agressif, ce que j’ai fait au départ avec George et une fois encore après, mais ça n’aurait rien changé."
