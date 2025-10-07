Gasly : Ce n’est pas amusant de piloter en fond de peloton

Pierre Gasly a quitté Singapour profondément frustré après un week-end morose pour Alpine en Formule 1, qualifiant sa course d’ennuyeuse et admettant que piloter la monoplace de l’équipe n’était "tout simplement pas amusant pour le moment".

Le Français, qui est parti de la voie des stands après avoir raté ses qualifications, a terminé avant-dernier du Grand Prix sur le circuit de Marina Bay. Il admet que le manque de vitesse de son A525 ne lui avait pas laissé beaucoup de marge de manœuvre pour progresser.

"Partir de la voie des stands, rester coincé derrière l’aileron arrière d’une autre voiture pendant 50 tours... C’était tout simplement une course ennuyeuse."

Interrogé sur les conditions physiques difficiles typiques de Singapour, Gasly a répondu avec sarcasme.

"Ça allait. Nous étions trop lents pour que cela soit physiquement exigeant."

"Ce n’est tout simplement pas amusant de piloter comme ça en ce moment," a-t-il ajouté. "Nous ne sommes tout simplement pas assez compétitifs pour vraiment nous battre. C’est frustrant."

La baisse de forme d’Alpine s’étend désormais sur plusieurs week-ends, l’équipe n’ayant pas marqué de points depuis la Belgique.

"Pour être honnête, les derniers week-ends n’ont tout simplement pas été assez bons. Dans l’ensemble, j’ai l’impression que nous ne faisons pas les bons choix."

Malgré une restructuration majeure à Enstone conduite par Flavio Briatore et la promesse d’une meilleure performance une fois que l’équipe aura adopté les moteurs Mercedes en 2026, la patience de Gasly semble s’amenuiser.

"On continue d’essayer, à y croire. On essaie de mettre la pression sur la voiture devant soi et de la forcer à commettre une erreur. C’est tout ce qu’on peut faire."

Le pilote français a terminé 19e à Singapour en devançant uniquement Nico Hulkenberg, qui a fait un tête-à-queue avec sa Sauber.

"Nous devons maintenant nous asseoir avec l’équipe, discuter de certaines choses et y travailler ensemble pour faire une meilleure fin de saison avec ce dont on dispose. Je sais que tout est focalisé sur 2026 et c’est un choix que j’ai pleinement soutenu."

"Mais il faut que l’on réussisse à prendre un peu de plaisir sur cette fin de championnat. Le circuit d’Austin devrait mieux nous convenir."