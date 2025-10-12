Steiner : aucune chance de voir Horner chez Haas F1

Gunther Steiner a tenu à commenter le fait que Christian Horner, l’ancien directeur de Red Bull Racing, a contacté Haas F1 pour tenter de prendre une participation et/ou une activité de management au sein de l’équipe qu’a dirigé l’Autrichien de sa création jusqu’en fin de saison 2023.

Horner est à la recherche d’une nouvelle aventure en F1 et a contacté de nombreuses équipes ces derniers temps, comme cela a été confirmé par plusieurs patrons d’équipes lors du Grand Prix de Singapour.

Il avait été lié à Alpine F1 mais Aston Martin tout comme Haas ont aussi été contactées, comme l’ont confirmé Andy Cowell et Ayao Komatsu.

Steiner doute de voir Horner avoir un rôle un jour chez Haas F1.

"Nous savons tous maintenant, grâce aux informations publiées, combien Christian a gagné. Je ne pense pas que Haas lui versera une telle somme, c’est la première chose."

"C’est mon avis sur la question. J’aurais aimé être payé autant que Christian, mais ce n’est pas le cas."

"Je crois que c’est Ayao [Komatsu] qui a répondu qu’ils avaient eu des discussions, c’est ce qu’il a dit. Ils ont donc dû avoir des discussions, je suppose, sinon il ne l’aurait pas dit."

"Mais il faut aussi tenir compte du fait que Christian vient de Red Bull, qui est, je dirais, l’équipe disposant de la plus grande infrastructure en Formule 1."

"Ils fabriquent leurs propres moteurs maintenant. Audi fait de même, mais Audi est encore jeune par rapport à Red Bull, c’est donc complètement différent."

"Il est évident que Christian n’ira pas chez Haas ou n’aura pas de parts de Haas. Je suppose que cela a été révélé parce qu’il n’y a aucune chance que cela arrive."

Steiner conseille à Horner de ne pas se presser pour se trouver une nouvelle aventure en F1.

"Je pense qu’il veut vite être occupé à nouveau. Je ne lui ai pas parlé depuis qu’il a quitté Red Bull. Je ne sais pas ce qu’il a en tête, ce qu’il veut faire. Peut-être qu’il veut juste s’y remettre. C’est possible, vous savez."

"Mais peut-être qu’il est heureux de faire autre chose. Christian pourrait facilement passer à la télévision, sur Sky. C’est parfait. Et il connaît très bien le sport."

"Mais Christian essaie de retrouver sa place au sein d’une équipe. Il a vécu ça si longtemps, c’est sa passion. Mais comme je l’ai dit, je pense qu’il faut se donner un peu de temps, se calmer, ne pas saisir la première opportunité, mais voir ce qui se passe."