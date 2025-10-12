Sainz : Mercedes me donne confiance pour Williams en 2026

Carlos Sainz admet qu’il ne sait pas à quoi s’attendre réellement quant à la refonte des règles de la Formule 1 pour 2026, avertissant que les nouveaux systèmes hybrides pourraient rendre la conduite des monoplaces étrange avec une accélération plus rapide.

L’Espagnol est en tout cas très confiant quant au futur moteur Mercedes. Le pilote Williams a confirmé que la prochaine génération de F1 démarrerait plus fort, mais souffrirait d’une perte d’énergie rapide dans les lignes droites.

"Je pense que nous serons plus rapides de 0 à 300 km/h, nous atteindrons 300 km/h beaucoup plus tôt qu’aujourd’hui."

"Mais ensuite, la batterie se décharge très rapidement dans les lignes droites. Nous atteindrons très rapidement 320 km/h, mais nous passerons ensuite beaucoup de temps sans batterie. L’année prochaine, 50 % de la puissance disparaîtra à mi-parcours dans les lignes droites."

Les nouvelles règles entraîneront un changement radical dans la philosophie des groupes motopropulseurs, avec une puissance électrique accrue compensée par une assistance du V6 réduite, une combinaison que certains pilotes ont qualifiée en privé de peu agréable et déroutante en termes de pilotage.

Malgré cela, Sainz est optimiste quant au potentiel de Williams lorsque les nouvelles règles entreront en vigueur.

"Williams est passée de la neuvième à la cinquième place cette année, ce qui représente un énorme bond en avant. En Formule 1, gagner quatre places d’une saison à l’autre signifie que vous faites les choses correctement."

"L’année prochaine, il sera peut-être difficile de commencer à remporter des courses, mais je pense que nous pouvons être une équipe capable de rivaliser avec Ferrari, Mercedes, Red Bull et compagnie. C’est ce qui m’enthousiasme : participer à la reconstruction de Williams."

L’Espagnol explique que l’une des principales raisons pour lesquelles il a signé chez Williams est la confiance qu’il accorde au fournisseur de moteurs de l’équipe.

"J’ai beaucoup confiance dans le moteur Mercedes. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles j’ai choisi Williams."

"Tout ce que j’entendais sur le moteur Mercedes était positif, et cela continue d’être le cas."

Sainz a souligné qu’avec Mercedes fournissant également McLaren, Alpine et sa propre équipe, huit voitures seront équipées du même moteur en 2026.

"Cela signifie que nous devons faire les choses correctement avec le châssis pour nous démarquer."

"Aston Martin avec Honda sera là, Ferrari sera là... Red Bull avec son propre moteur reste un point d’interrogation, tout comme Audi. Mais je suis certain qu’encore une fois, la compétition sera très serrée."