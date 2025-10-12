Bottas espère qu’Hamilton finira par s’en sortir chez Ferrari

Valtteri Bottas, ancien équipier de Lewis Hamilton chez Mercedes F1, admet être surpris par les débuts si difficiles du Britannique chez Ferrari.

Le septuple champion du monde connaît en effet une première saison décevante avec Ferrari après avoir quitté Mercedes à l’hiver dernier.

Mis à part une pole position et une victoire lors de la course sprint en Chine, lors de sa deuxième course seulement pour Ferrari, Hamilton a connu une première saison frustrante et difficile sous les couleurs rouges.

Le meilleur résultat du Britannique est une quatrième place et il n’est toujours pas monté sur le podium en 18 Grands Prix. Hamilton a été largement surpassé par son coéquipier Charles Leclerc, même si l’écart a tendance à nettement se resserrer en cette fin de saison. Mais la SF-25 reste incapable de lutter pour la victoire et même les podiums dorénavant.

"J’espère qu’il va rebondir. Mais seul le temps nous dira s’il y parviendra," a confié Bottas à Crash.net.

"Il a connu de bons moments, mais aussi un peu de malchance. Mais c’est délicat. Ce n’est pas facile de changer d’équipe après avoir passé autant de temps chez Mercedes, où il était en quelque sorte le leader."

"C’est un peu surprenant toutes ces difficultés. Il travaille désormais dans un environnement très différent. Je ne peux pas vraiment en dire plus, si ce n’est que le temps nous dira si les choses s’améliorent ou non. Mais je l’espère vraiment, car je pense qu’il mérite encore d’excellents résultats dans ce sport."

Bottas a lui-même connu des périodes d’adaptation lorsqu’il est passé de Williams à Mercedes en 2017, puis lorsqu’il a rejoint Sauber en 2022. Cependant, comme il l’a reconnu, ces deux changements ont coïncidé avec l’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation.

"Cela dépend de l’équipe dans laquelle vous allez et de la différence entre les voitures. J’ai eu mes propres expériences, mais en général, c’était lors d’un changement de réglementation."

"Il m’est donc difficile de faire des prévisions pour Lewis avec le nouveau règlement en 2026. Je ne sais pas comment fonctionne l’équipe Ferrari, comment elle travaille et quelles sont ses difficultés. Je ne peux donc pas vraiment en dire plus."