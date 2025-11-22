La famille Schumacher va devenir encore ’plus prudente’ concernant Michael

La famille de Michael Schumacher va désormais resserrer encore davantage son cercle restreint après l’affaire choquante de chantage impliquant des documents privés volés concernant le septuple champion du monde accidenté.

Sabine Kehm, manager de longue date de Schumacher, a déclaré devant le tribunal régional de Wuppertal que cet incident avait changé de manière permanente le fonctionnement de la famille.

"Cette violation de confiance a conduit la famille à prendre davantage ses distances avec les personnes qui travaillent pour elle, à se montrer plus prudente," a déclaré Mme Kehm lors de l’audience en appel la semaine dernière.

L’affaire concernait un individu qui avait tenté d’extorquer 15 millions d’euros en menaçant de publier des photos volées et des listes de médicaments liés à l’état de santé de Schumacher.

Un disque dur contenant des images et d’autres informations sensibles sur l’ancien pilote Ferrari et Mercedes serait toujours manquant.

Mme Kehm a qualifié cette tentative d’extorsion "d’extrêmement troublante", affirmant qu’elle avait durci l’attitude de la famille envers toute personne autorisée à s’approcher d’eux.

"Ils veulent exploiter la souffrance de cette manière," a-t-elle déclaré. "Il est clair que la famille adopte une position plus ferme."

"Corinna suit cette affaire avec amertume. Et bien sûr, certains médias vont réessayer, ce qui donne un sentiment de restriction."

Les Schumacher ont maintenu un secret total autour de Michael, aujourd’hui âgé de 56 ans, depuis son accident de ski en 2013.