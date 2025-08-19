Sepang révèle la somme colossale demandée par la F1 pour revenir en Malaisie

Le PDG du circuit de Sepang (SIC), Azhan Shafriman Hanif, admet que c’était une erreur de ne pas prolonger le Grand Prix de Malaisie au-delà de l’édition 2017. Alors qu’il négocie avec le MotoGP pour continuer la course à l’avenir, il révèle qu’il a négocié avec Liberty Media pour revenir au calendrier, mais qu’il fallait payer une fortune pour retrouver sa place.

"Nous ne voulons pas répéter les erreurs du passé. Nous avons laissé partir la Formule 1 et il est désormais très difficile de la récupérer. J’espère que nous ne commettrons pas la même erreur avec le MotoGP" a récemment déclaré Shafriman.

"Il y a une liste d’attente pour revenir et, bien sûr, les coûts sont très élevés. On nous a proposé des frais de course de 70 millions de dollars. Cela concerne chaque édition du Grand Prix de Malaisie. Cela n’inclut pas nos frais d’installation, qui s’élèvent à environ 5 millions de dollars américains pour chaque événement."

"Au total, cela nous coûterait plus de 75 millions de dollars américains pour faire revenir la course chaque année. De nombreux pays font la queue, donc cela ne sera pas facile. Mais si nous sommes vraiment sérieux à ce sujet, alors nous pouvons peut-être entamer les discussions."

Selon lui, le GP de Singapour peut servir d’inspiration dans sa manière de fédérer tous ses acteurs pour solidifier son dossier : "Ce n’est pas seulement SIC qui souhaite accueillir la Formule 1. De nombreux autres acteurs, tant du gouvernement que du secteur privé, souhaitent également son retour."

"Nous devons nous inspirer de la manière dont Singapour organise cet événement. Tout le monde s’implique pour en faire un succès, des ministères au secteur privé en passant par les hôtels. Tout le monde apporte sa contribution. Il faudra faire de même si nous voulons la faire revenir ici."

Shafriman a toutefois souligné qu’il faudrait un certain temps avant que la Malaisie ne réalise des bénéfices si elle accueillait à nouveau la Formule 1 : "Cela prendra du temps. Même avec le MotoGP, il nous a fallu du temps pour augmenter le retour sur investissement. L’important est que toutes les parties prenantes se mobilisent."

"Jusqu’à présent, les gens considèrent le MotoGP et la Formule 1 comme des événements organisés par la SIC, alors qu’il s’agit en réalité d’événements nationaux. Nous sommes à l’avant-garde en termes de gestion, de stratégie de marque, etc., mais il s’agit essentiellement d’événements malaisiens."