La domination de McLaren F1 est-elle issue du plafond budgétaire ?

McLaren F1 a dominé la première moitié de la saison, avec Oscar Piastri et Lando Norris en tête du championnat des pilotes, et l’équipe en tête du classement des constructeurs. Le PDG Zak Brown a expliqué la source de ce succès et pense que cette bonne performance vient du plafonnement budgétaire.

"Ça a été un facteur énorme, et nous avons eu de la chance au niveau du timing par rapport au Covid. Évidemment, le Covid a été une chose terrible, mais il a mis le sport sous une pression immense" a déclaré Brown.

"Et cela est arrivé justement au moment où nous discutions du plafonnement budgétaire, qui devait à l’origine être bien plus élevé. Donc, on a eu un peu de chance avec le timing, car cela m’a permis de pousser encore plus fort pour faire baisser ce plafond."

Brown a constaté que les équipes de tête de l’époque avaient du mal à s’adapter à l’introduction du plafond budgétaire : "L’introduction du plafond budgétaire a profité à la compétition. L’an dernier, nous avons eu sept vainqueurs différents. C’est la première fois que je me souviens d’un tel nombre de vainqueurs en Formule 1."

"Quatre équipes différentes ont remporté des courses. Les trois meilleures équipes ont échangé leurs positions au championnat des constructeurs en fin de saison. Et c’est parce que maintenant, on joue tous avec la même batte."

L’Américain regrette qu’un des principaux leviers de médiatisation de la F1, en l’occurrence la série Netflix, Drive to Survive, n’entre pas dans les détails de la compétition : "C’est un point que j’ai souvent soulevé auprès de Netflix et des diffuseurs. Si les gens comprenaient encore mieux ce que font ces voitures de course et ces pilotes, la vitesse pure..."

"Il est impossible de vraiment décrire à quelqu’un à quel point ces voitures sont rapides, mais il y a des moyens de le faire. Chaque voiture de course génère des téraoctets de données par week-end, l’équivalent de 10 millions de documents, et je pense que donner aux fans plus d’accès à ces informations en coulisses renforcerait leur appréciation du sport."

Cependant, Brown reconnait la puissance médiatique de Drive to Survive, ainsi que l’étendue que cela a conféré à la Formule 1 : "Si j’avais un dollar chaque fois que quelqu’un me disait ’c’est Netflix qui m’a fait découvrir la Formule 1’, ce serait incroyable."

"Ça a attiré les femmes, les jeunes, et l’Amérique du Nord, trois segments où le sport avait besoin de croître. Maintenant, on n’est plus seulement visibles en Amérique du Nord, on y est devenus importants, et c’est vraiment génial."