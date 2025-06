Sainz : ’Tout va dans la bonne direction’ malgré des résultats décevants

Carlos Sainz aurait aimé signer de meilleurs résultats en ce début de saison, y compris au Grand Prix du Canada le week-end dernier. Le pilote Williams F1 a commis des erreurs ou rencontré des problèmes qui l’ont empêché de maximiser ses résultats, mais il croit en un très bon résultat prochainement.

"Je pense que la vérité est qu’il y a du bon et du mauvais, comme toujours" a-t-il expliqué auprès du Telegraph.

"Le bon côté, c’est que l’équipe et moi-même avons fait un grand pas en avant au cours de ces neuf premières courses et que tout va dans la bonne direction."

"Mon processus d’adaptation a été très bon. Je suis rapide avec la voiture. J’ai l’impression que parmi tous ceux qui ont changé d’équipe, je m’en sors plutôt bien en étant rapide avec une nouvelle équipe et une nouvelle voiture, et je ne pense pas que mes points reflètent ce que nous méritons."

"Mais en même temps, nous n’avons pas encore réussi à obtenir un grand résultat le dimanche. Il y a différentes raisons à cela - que ce soit une erreur de ma part, de l’équipe ou simplement de la malchance - mais il est clair que nous n’avons pas encore réussi à obtenir un résultat vraiment important au cours de la saison. Mais j’ai l’impression que c’est sur le point d’arriver."

L’Espagnol rappelle que la Formule 1 est un milieu très compétitif, et qu’il est difficile de s’adapter aux changements d’équipe : "Vous regardez Charles [Leclerc], ou George [Russell], ou un Max [Verstappen], ou un Lando [Norris]... même vous pouvez voir la progression d’Oscar [Piastri] sur trois saisons."

"Je crois fermement que pour exécuter votre meilleur niveau en Formule 1, vous devez être dans une équipe pendant quatre ou cinq ans. Vous avez besoin que les gens comprennent votre façon de travailler, vous avez besoin de ce lien avec chaque ingénieur, vous avez besoin que l’équipe vous soutienne et vous donne cette stabilité à long terme."

"Si ce projet continue à prendre la direction qu’il prend, je ne mens pas en disant que c’est l’endroit où je veux être à long terme. L’année prochaine, nous aurons un grand défi à relever avec la nouvelle réglementation."

"Mais j’ai déjà parlé à James (Vowles) et à l’équipe dirigeante, et j’aime ce que je vois. J’aime la direction que nous prenons. Il y a une bonne ambiance autour de Williams, autour de sa gestion, autour des objectifs, et je pense que James et toute son équipe parviennent à mettre tout le monde sur la même longueur d’onde."