Ferrari aurait besoin de ’dominer complètement’ pour avoir le titre

Ferrari doit progresser, mais l’heure n’est pas encore à l’inquiétude ni à la panique. Interrogé lors de l’avant-première du film F1 à New York, Charles Leclerc ne se laisse pas distraire, même s’il admet un week-end décevant au Canada.

"La motivation est toujours là" a déclaré Leclerc. "Je veux dire, bien sûr, que le Canada a été une course frustrante et que nous sommes un peu en retrait."

"Mais plus pour la position de départ que pour le rythme réel, parce que je pense que le rythme n’était pas trop mauvais. Donc, oui, je suis juste frustré de ne pas avoir réussi à tout mettre en place. Mais à part cela, tout ce qui se passe autour de moi ne m’affecte pas vraiment."

"Je pense que l’équipe sait vraiment où j’en suis et je sais ce que je veux faire, et c’est ce qui compte le plus pour moi. Alors, bien sûr, quand il y a des rumeurs, cela peut créer une certaine distraction. Mais je ne pense pas que nous ayons été affectés par ces rumeurs."

Les chances de titre mondial pour Ferrari semblent déjà envolées compte tenu de l’avance de McLaren, qui est de 181 points : "Je pense que ce sera très difficile ! Si vous regardez les points, nous sommes très loin derrière. Il faudrait que nous dominions complètement à partir de maintenant. Mais essayons !"

"Je ne pense pas que nous ayons quoi que ce soit à venir qui nous permette de penser que nous pouvons le faire. Mais de nouvelles pièces intéressantes arrivent et la voiture s’améliore vraiment."

"Je pense que la meilleure chose à faire est de prendre les choses au fur et à mesure, en essayant de maximiser les résultats, comme nous l’avons fait. La première partie de la saison a été décevante, mais nous continuons à pousser et nous verrons où cela nous mènera."