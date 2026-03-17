Sainz s’est défendu face à Colapinto en créant ’un train overtake’

Carlos Sainz a déclaré avoir empêché Franco Colapinto de le dépasser en exploitant le nouveau mode Overtake de la Formule 1. Le pilote Williams F1 a utilisé ce boost de puissance qui fonctionne de manière similaire au système de réduction de la traînée (DRS).

Les pilotes bénéficient ainsi d’un surplus de vitesse supplémentaire lorsqu’ils se rapprochent à moins d’une seconde d’une voiture devant eux. Sainz a subi les attaques de Colapinto dans les derniers instants de la course en Chine. L’Alpine a rapidement rattrapé la Williams, mais Sainz a joué un jeu tactique alors que le duo se faisait prendre un tour par des voitures plus rapides.

Comme les pilotes peuvent activer le mode Overtake grâce aux voitures qui les dépassent pour leur prendre un tour, Sainz s’est assuré de le faire de manière à obtenir le boost de puissance supplémentaire et ainsi frustrer les efforts de Colapinto pour le rattraper.

"Comme c’était pour la neuvième place, je savais que s’il m’attaquait, je ne jouerais pas de manière trop stupide, étant donné que je pouvais encore finir dans le top 10" a déclaré Sainz. "Pour l’équipe, un point reste un bon résultat, donc je n’allais pas me montrer trop agressif."

"Mais ensuite, j’ai vu arriver les drapeaux bleus et je me suis dit que si je jouais bien le coup, je pouvais lui envoyer de l’air sale, puis activer mon mode Overtake, lui redonner de l’air sale, utiliser l’Overtake, et ainsi de suite. Donc, plutôt qu’un train de DRS, c’était un train de modes Overtake."

La tactique de Sainz a porté ses fruits, offrant à Williams ses premiers points de la saison : "Au final, c’est quand même une neuvième place pour moi, ce n’est pas ce que je veux. Même si ce sont de bons points pour moi et pour l’équipe, j’espère vraiment que cela servira de motivation et de boost pour tout le monde à l’usine afin de redoubler d’efforts maintenant."

"Ce n’est pas le début de saison que nous voulions, ce n’étaient pas nos intentions avec cette voiture, donc je pense que nous avons besoin de ce résultat pour pousser fort à l’usine et commencer à apporter de la performance."

"Car la réalité, c’est qu’aujourd’hui, même en me battant avec des voitures du milieu de tableau, j’avais l’impression de n’avoir aucune chance. C’est donc frustrant, mais en même temps, c’est un bon résultat que nous ramenons à la maison, et nous espérons que cela aidera tout le monde."

Ses espoirs de marquer des points ont été renforcés lorsqu’il est passé de la 17e place sur la grille à la 11e dès le premier tour, aidé en partie par d’autres pilotes n’ayant pas pu prendre le départ, ainsi que par quelques ratés sur la grille, comme celui de Max Verstappen.

"Le départ est quelque chose dont je suis vraiment fier, car c’est là que le pilote peut aussi faire un peu la différence. J’ai pris un départ énorme à Melbourne, un départ méga hier lors du sprint, un départ méga aujourd’hui en course ; donc au moins pour les départs, dans mon domaine, je fais tout ce que je peux."

"Puis, soudainement, vous demandez à la radio quelle est votre position, vous êtes dixième et vous vous dites ’voyons comment je vais défendre ça maintenant’. J’ai donc vraiment apprécié ce moment, puis vers la fin, à nouveau avec Franco, il s’est arrêté pour mettre des pneus médiums neufs."

"Il revenait très vite sur nous et nous avons réussi à le garder derrière en jouant un peu avec les drapeaux bleus, avec le mode Overtake et en faisant tout ce que je pouvais dans ma tête pour essayer de me faufiler jusqu’à la neuvième place."

Cela marque les premiers points pour Williams en 2026, l’équipe s’étant retrouvée en queue de peloton au début de cette nouvelle ère réglementaire après un départ raté et un développement compliqué pour sa FW48.

"On peut appeler ça une mini-victoire pour nous. Mais notre rythme n’est toujours pas bon, pas assez bon pour les points. Mais en faisant tout le reste correctement, nous avons réussi à ramener une neuvième place qui, honnêtement pour nous en ce moment, a un goût d’or."

"Nous allons continuer à creuser, j’espère que cela servira de motivation à toute l’équipe pour s’investir pleinement et voir si nous pouvons apporter de la performance à la voiture prochainement."