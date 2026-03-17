Audi F1 veut rebondir après un week-end ’difficile’ en Chine

Audi F1 a connu un week-end difficile en Chine, avec un abandon pour Nico Hülkenberg au Sprint et une non-participation pour Gabriel Bortoleto en course. Jonathan Wheatley, le directeur de l’équipe, admet que ce Grand Prix a été plus complexe que l’Australie.

Performance légèrement en retrait, fiabilité perfectible : l’ingénieur pointe les défauts sur lesquels le team doit creuser pour comprendre ce qui s’est passé et essayer de ne plus subir ces problèmes.

"Tout d’abord, félicitations à Kimi Antonelli pour sa performance magistrale qui lui a permis de remporter sa première victoire en Grand Prix, un moment particulièrement émouvant pour lui" a déclaré Wheatley.

"De notre côté, la journée a malheureusement été difficile pour Gabi. Je tiens à présenter mes excuses au nom de l’équipe pour le problème qui l’a empêché de prendre le départ. Cela doit être extrêmement décevant pour lui, et nous devons comprendre et résoudre ce problème rapidement, en équipe."

"La course de Nico a également été difficile. Nous savons que le départ est un point faible et nous avons perdu plusieurs places à l’extinction des feux. Par la suite, Nico a réalisé une course solide, faisant preuve d’un excellent rythme et d’une gestion de l’énergie remarquable."

"Malheureusement, une panne de pistolet de roue a entraîné un arrêt au stand de 16 secondes, l’éliminant de la course aux points. Nous avons beaucoup de choses à analyser et à améliorer avant le Japon. L’équipe va se ressaisir, tirer les leçons de ce week-end et se concentrer sur un retour en force lors de la prochaine course."

Le Britannique reconnait qu’après un hiver qui a duré un mois à peine entre la fin de saison et le shakedown de la R26, l’annulation de deux courses va être bénéfique à ses employés : "Mercedes et Ferrari disposent d’une monoplace performante. Toutes les autres traversent une période difficile."

"La pause d’avril devrait nous être bénéfique. L’hiver a été court, mais les derniers mois ont été très éprouvants. Nous devons retravailler le moteur lors de la prochaine phase de développement, il y a encore des points à améliorer."

Interrogé sur le fait que ces règles 2026 semblent difficiles pour les motoristes, alors qu’Audi F1 n’a pas eu ses deux voitures au départ lors des deux premiers Grands Prix mais une seule, Wheatley admet : "C’est intéressant, n’est-ce pas ? Que les top teams rencontrent des difficultés, et nous aussi. Trop technique, trop compliqué ? Je ne sais pas. C’est un règlement technique ambitieux. Cela me rappelle beaucoup le début de 2014, certaines équipes en particulier avaient du mal à s’y adapter."

"J’essaie de rester optimiste, je suis quelqu’un de toujours, et je pense que nous allons surmonter ces problèmes. Qui sait, peut-être que cette pause en avril permettra à certains de trouver des solutions. L’hiver a été très court et les derniers mois très intenses cette année. "