Les F1 2026 sont ’beaucoup trop’ exigeantes avec les pilotes

Les pilotes de F1 ont-ils trop de choses à gérer au volant avec les nouvelles monoplaces 2026 ? C’est ce que sous-entend James Vowles, le directeur de Williams, qui s’est exprimé sur la complexité à laquelle les pilotes sont confrontés lors des tours de préparation des qualifications avec les nouveaux moteurs. Un aspect des week-ends de course qui attire l’attention comme étant quelque chose qui doit être résolu en 2027 avec les modifications de puissance de chacune des parties.

Les exigences sur la préparation et la gestion des moteurs est complexe, comme l’a décrit le Britannique, et il confirme un sujet qui est de plus en plus sérieux dans le paddock, et qui laisse craindre que les pilotes s’éloignent de leur cœur de métier, mais aussi qu’ils soient moins concentrés sur la partie dangereuse du pilotage.

"C’est beaucoup trop, ce que nous demandons aux pilotes de faire" a déclaré Vowles à The Race. "Ils essaient de préparer les pneus, ce qui signifie les amener dans une fenêtre de température d’environ deux degrés. En plus de cela, ils doivent s’assurer de gérer le trafic dans le tour de sortie."

"Ensuite, sortir de l’avant-dernier virage et se laisser un écart spécifique. Passer à fond sur l’accélérateur, puis relâcher. Mais ne pas descendre à zéro % d’accélérateur, donc aller quelque part entre 20/30/40 % et s’assurer que la batterie soit au bon niveau ici.

"Et au fait, il y a du trafic qui arrive, donc il faut gérer ça, puis passer le dernier virage à fond. C’est quatre secondes que je viens de décrire. C’est trop, et nous devons fondamentalement trouver un moyen de simplifier cela."

Alex Albon confirme les propos de Vowles concernant la surcharge de travail au volant : "Je pense que tous les pilotes, honnêtement, nous sommes absolument au maximum de nos capacités pour gérer les pneus, le trafic et l’unité de puissance."

De plus, le pilote thaïlandais déplore les difficultés de gestion de l’énergie face aux drapeaux bleus en qualifications, lors des tours de préparation : "Vous essayez d’être gentil et de vous écarter, mais en vous écartant, vous récupérez trop d’énergie et vous gâchez fondamentalement votre propre départ. C’est difficile en piste."

Il n’a pas été le seul piégé, puisque Lando Norris a aussi eu des difficultés à préparer un tour rapide, bien que McLaren n’ait pas fourni de détails sur ce qui s’était passé, tout indiquait que la pression du turbo n’avait pas été suffisamment augmentée dans le dernier virage.

"Tout est si sensible, si entrelacé. Ce n’est donc pas simplement une question de savoir où vous déployez votre énergie. C’est aussi la façon dont le déploiement de votre énergie est sensible à d’autres choses qui se produisent, par exemple, à charge partielle" a déclaré Andrea Stella, le directeur de McLaren F1.

Le problème d’Albon était plus clair à expliquer, et illustre les difficultés dont lui et Vowles parlent. A la radio, dans son tour de préparation, on entend qu’il reçoit l’ordre "ce sera à fond, puis 60 %... à fond pendant trois secondes". Des instructions qui visent à préparer le moteur, la batterie et le turbo en vue du tour rapide.

Comme l’a expliqué plus tôt cette année Mark Temple, directeur technique de la performance chez McLaren : "Le turbo se lance mieux lorsqu’il y a une charge sur le moteur, le faire monter en régime à l’arrêt sans résistance n’offre pas beaucoup de charge."

"Le MGU-K peut fournir une charge contre le moteur, rechargeant la batterie par la même occasion, mais si la batterie est déjà pleine, alors il ne peut pas fournir de charge, et le turbo ne se lancera pas bien."

"À faible accélération, vous faites passer moins d’air dans le moteur, donc moins d’air est disponible pour faire tourner le turbo. À forte accélération, plus d’air entre dans le moteur et plus de carburant est brûlé, ce qui génère plus de chaleur et d’expansion de gaz, ce qui, en plus d’un flux d’air plus important, fait tourner le turbo plus vite."

"Mais si vous enfoncez simplement la pédale sans aucune charge, vous atteignez le limiteur de régime et le débit de carburant/l’ouverture de l’accélérateur sont coupés."