Verstappen relativise la tension qui règne chez Red Bull

Max Verstappen a minimisé l’impact de la dispute entre son manager, Raymond Vermeulen, et le conseiller de Red Bull, Helmut Marko, après le Grand Prix de Bahreïn.

Après une course décevante à Bahreïn, Vermeulen et Marko ont été vus discuter de manière virulente dans le paddock. Un échange houleux qui s’est conclu par un pass Red Bull jeté par terre par Vermeulen.

Deux arrêts au stand lents ont compromis la course de Verstappen, ce qui a été considéré comme la source de la frustration de Vermeulen.

Il a également été révélé qu’une « réunion de crise » avait eu lieu, impliquant Christian Horner et Pierre Waché, ainsi que Verstappen, Marko et Vermeulen.

S’exprimant lors de la conférence de presse de la FIA ce jeudi à Djeddah, Verstappen a été interrogé sur ces tensions.

"À ma connaissance, ils discutaient simplement de tout, ce qui me semble permis, non ? Maintenant, si quelqu’un remarque de la tension, chacun peut toujours le voir à sa manière, n’est-ce pas ? La façon dont les gens discutent. Je pense que nous étions tous frustrés par le résultat et les problèmes survenus en course."

"C’est là que mon manager, Raymond, et Helmut, et même Christian, en ont parlé, alors ils ont tous eu une conversation. Je pense que cela devrait être autorisé. Au final, nous nous soucions tous de l’équipe. Nous nous soucions des gens. Nous nous soucions des résultats. Je pense que c’est tout à fait normal."

Malgré les difficultés de Red Bull, Verstappen n’est qu’à huit points de Lando Norris, leader du championnat.

Verstappen espère que Red Bull sera plus proche du rythme affiché à Suzuka, où il a signé la pole et remporté la course. Les virages rapides de Djeddah pourraient mieux convenir à la RB21.

"Je n’y pense pas en vérité. Je prends simplement les courses les unes après les autres. Comme je l’ai dit, j’espère que ce sera mieux qu’à Bahreïn. Si nous pouvons être un peu comme au Japon, nous pouvons déjà nous en réjouir et passer à autre chose. Le reste ne dépend pas de moi de toute façon."

"Pour le moment, nous ne sommes pas les plus rapides, donc il est naturellement très difficile de se battre pour un championnat, mais la route est encore longue. Nous étions à peu près à la même époque l’an dernier, lors de la cinquième manche, et tout semblait aller pour le mieux."

"Et puis, nous savons tous comment la saison s’est terminée. J’espère que nous pourrons encore progresser et nous verrons bien."