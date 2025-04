Sainz retrouve le ’circuit amusant’ de Djeddah après une année sans y courir

Williams F1 sort de son premier week-end sans point à l’arrivée à Bahreïn, avec même un abandon pour Carlos Sainz.

L’Espagnol cherchera à rebondir avec l’équipe à Djeddah, une course qu’il a manqué l’an dernier avec Ferrari pour cause d’appendicite.

Sainz l’admet : "même si ce n’est jamais agréable de revenir d’un abandon, nous avons affiché un bon rythme tout le week-end à Bahreïn, nous allons donc essayer de le reproduire en Arabie saoudite."

"C’est un circuit rapide qui exige une préparation constante lors des séances d’essais libres, ce qui exige en retour une confiance totale dans la voiture pour les qualifications. Je n’ai pas conduit correctement sur cette piste depuis deux ans maintenant après avoir manqué la course l’année dernière, donc j’attends avec impatience ce circuit amusant et de voir quels enseignements nous pouvons tirer des deux dernières semaines pour maximiser le week-end."

Pour Alex Albon, "même si Bahreïn a été un week-end malheureux pour l’équipe, nous en sommes ressortis avec beaucoup d’apprentissage et un rythme de course très soutenu."

"Nous chercherons à appliquer ces enseignements en route vers l’Arabie saoudite pour la dernière course de ce triple programme. Djeddah est l’un des circuits urbains les plus rapides du calendrier, il y a donc peu de marge d’erreur. Cette année, les écarts sont si serrés que les qualifications et la course doivent être aussi proches de la perfection que possible pour marquer des points. Nous devrons donc tout donner pour nous battre au milieu du peloton."